Die Allbau WAZ Leserstaffel ist neu eingekleidet. Die 18 Läuferinnen und Läufern präsentieren sich am Lauftreff Haumannplatz in leuchtend grünen T-Shirts und schwarzen Windjacken mit dem WAZ-Logo. Mit von der Partie waren auch die Sponsoren von Westenergie und Allbau sowie die Trainer.

Breitensport Marathon in Essen: WAZ-Leserstaffel läuft in grünen T-Shirts

Essen. Die vier WAZ-Leserstaffeln für den 61. Westenergie Marathon am Baldeneysee sind nicht nur top in Form, sondern jetzt auch einheitlich gekleidet.

Es läuft. Die Allbau WAZ Leserstaffeln liegt bei ihren Vorbereitungen für den 61. Westenergie Marathon am 15. Oktober voll im Zeitplan. Vom Lauftreff am Haumannplatz aus ging es beim Training mit Staffel-Organisator Leonhard Doetsch zuletzt in zwei Leistungsgruppen durch den Essener Süden – und das im nagelneuen Dress. Die Sponsoren überreichten den Aktiven jeweils einen Satz aus T-Shirt, Windjacke und Laufhose.

„Die flotteren Läuferinnen und Läufer haben die Korte Klippe erobert, einen der schönsten Ausblicke, den man oberhalb des Baldeneysees genießen kann“, sagt Doetsch. Die zwölf Kilometer lange Strecke sei hügelig und spaßig gewesen. Die zweite Gruppe habe die 7,5 Kilometer lange Runde durch das Walpurgistal ebenfalls mit Bravour gemeistert. Beide

Gruppen seien in bester Stimmung zum Startpunkt Haumannplatz zurückgekehrt.

Staffelläufer machen sich fit für 61. Westenergie Marathon am Baldeneysee

Beim Baldeney-Marathon am 15. Oktober gehen vier WAZ Leserstaffeln mit jeweils vier Läufern an den Start. Am Training nehmen noch zwei zusätzliche Ersatzläufer teil, die notfalls einspringen können.

Zur Einkleidung der Athleten waren auch die Sponsoren zum Haumannplatz gekommen: Gerd Mittich, Leiter der Region Rhein-Ruhr von Westenergie und Dieter Remy (Allbau). Der Trainerstab besteht aus Ludger Hüllen, Günter Fischer und Wahied Behroz.

Das nächste Trainings-Highlight haben die Staffel-Marathoni schon im Blick. „Am 5. Oktober umrunden Läuferinnen und Läufer den Baldeneysee“, sagt Leonhard Doetsch.

