Mann wehrt sich gegen Kontrolle im Bahnhof - Polizei gefilmt

Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof. Am Samstag nahmen Polizisten dort einen 19-Jährigen fest.

Essen. Ein Mann wollte verhindern, dass Polizisten seine Tasche kontrollieren. Der Einsatz im Hauptbahnhof Essen eskalierte.

Eine Personenkontrolle ist am frühen Samstagmorgen im Essener Hauptbahnhof eskaliert. Die Bundespolizei nahm dabei einen 19-Jährigen in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstands eingeleitet.

Nach Angaben der Bundespolizei wollten Beamte den 19-Jährigen und seinen Begleiter am Samstag, gegen 0.30 Uhr, überprüfen. Dabei soll der Essener versucht haben, zu verhindern, dass die Polizisten seine Tasche kontrollieren und presste diese fest an den Körper. Wie sich später herausstellte, befanden sich darin möglicherweise Drogen.

Polizisten bringen Mann im Essener Hauptbahnhof zu Boden

Da sich der Mann heftig dagegen wehrte, seine Tasche herauszugeben, brachten ihn die Polizisten zu Boden, heißt es im Polizeibericht. Dabei wurden sie von Passanten gefilmt. Die Videos dazu sollen in sozialen Netzwerken kursieren. Die Bundespolizei hält dem entgegen: „Das Verhalten des Mannes inklusive der Festnahme wurde von Anfang an durch eine Bodycam aufgezeichnet und ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.“

Als der Mann am Boden lag, konnte er seine Tasche seinem Begleiter zuschieben, der mit dieser flüchten konnte. In der Wache habe der Essener alle anwesenden Einsatzkräfte beleidigt und freiwillig erklärt, dass sich in seiner Tasche Marihuana und Viagra befunden hätten. Da der alkoholisierte Mann sich nicht beruhigte, wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

