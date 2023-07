SEK-Einsatz in Altenessen: Polizei nimmt Mann fest

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist am Donnerstag Nachmittag in Altenessen im Einsatz.

Essen. In Altenessen hat ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung eines Mannes gestürmt. Er wurde festgenommen.

An der Stankeitstraße in Altenessen hat am Donnerstag Nachmittag einen SEK-Einsatz gegeben. In einem Wohnhaus an der Ecke Stauderstraße hatte sich ein Mann verschanzt. Das SEK stürmte die Wohnung und nahm den Mann gegen 15.25 Uhr fest.

In der Wohnung hatte es offenbar zuvor einen Streit zwischen dem Bewohner und einer Frau gegeben. Die Frau hatte die Wohnung verlassen und die Polizei gerufen. Offenbar gebe es „gefährliche Gegenstände“ in der Wohnung, berichtete sie.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt weiter.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen