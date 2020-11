Kriminalität Mann vergießt Benzin und will Tankstelle in Brand setzen

Essen. Mann (29) vergießt Benzin an einer Tankstelle und zündet den Kraftstoff an. Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Nach einer versuchten Brandstiftung auf dem Gelände einer Tankstelle in Essen-Kray sitzt ein 29-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Er hatte am Donnerstagabend eine Zapfpistole aus der Säule genommen, größere Mengen Benzin auf dem Boden verteilt und versuchte dann, das Benzin mit einem Feuerzeug anzuzünden. Teile des Kraftstoffs gingen tatsächlich in Flammen auf.

Der Mitarbeiter der Tankstelle konnte den Brand schnell löschen und rief die Polizei. Die Beamten überwältigten den Mann. Bei seinem Abtransport zur Polizeiwache lieferte der Mann erheblichen Widerstand. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt.