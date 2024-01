Mann stiehlt EC-Karte von 76-Jähriger: Polizei Essen fahndet

Essen Ein Unbekannter hat einer 76-Jährigen das Portemonnaie gestohlen. Jetzt fahndet die Polizei Essen mit Hilfe eines Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Die Polizei Essen fahndet mit einem Foto nach einem Unbekannten. Der Mann soll bereits am Dienstag, 24. Oktober, in einem Discounter an der Altendorfer Straße einer 76-Jährigen das Portemonnaie entwendet haben. Mit ihrer EC-Karte habe er kurz danach in einer Bankfiliale in der Nähe mehrfach Geld abgehoben. Dabei wurde der Tatverdächtige gefilmt.

Außerdem soll der Mann in mehreren Geschäften mit der gestohlenen Karte bezahlt haben. Die Kriminalpolizei fragt: „Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort?“ Hinweise nehmen die Ermittler unter 0201/829-0 entgegen.

Die Polizei Essen sucht diesen Tatverdächtigen. Foto: Polizei Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen