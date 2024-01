Mann mit Messer bedroht Reisende im Hauptbahnhof Essen

Essen. Unter Androhung der Schusswaffe stoppten Polizisten einen 46-Jährigen mit Messer. Unter anderem hatte er auf die Tür der Wache eingestochen.

Ein Randalierer mit einem Messer hat auf die Tür der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof eingestochen und Reisende bedroht. Einsatzkräfte kündigten den Gebrauch ihrer Schusswaffe an, um den 46-Jährigen zu stoppen.

Wie die Bundespolizei berichtete, beobachteten Beamte am Freitagabend gegen 21.55 Uhr mittels Überwachungskamera, wie der Mann mit einem Küchenmesser mehrfach die Eingangstür des Reviers attackierte. Die Bundespolizisten forderten den 46-Jährigen auf, das Messer fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen ergriff er die Flucht und rannte die Treppen herunter in Richtung des Südausgangs am Hauptbahnhof. Dabei lief er bedrohlich auf umstehende Reisende zu, so die Polizei.

Der Randalierer wurde in ein Krankenhaus gebracht

Unter Androhung der Schusswaffe ließ der Mann das Messer schließlich fallen, setzte seine Flucht aber fort. Nach etwa zehn Metern konnten die Einsatzkräfte den Essener stellen und zu Boden bringen. Während der Fixierung versuchte er immer wieder, seine Arme unter seinem Körper zu verschränken und eine Fesselung zu verhindern. Dabei erlitt er eine Verletzung an der Stirn.

In den Wachräumen verhielt sich der 46-Jährige gegenüber alarmierten Rettungskräften immer wieder aggressiv und spuckte mehrfach um sich. Nach einer Begutachtung durch einen Arzt wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizisten stellten das Küchenmesser sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

