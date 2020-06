Kriminalität Mann knackt Auto in Essen und schläft darin ein

Essen. Mann knackt Opel, der an der Ruhrallee steht - doch er stiehlt das Fahrzeug nicht, sondern legt sich darin schlafen.

Ob er den Wagen stehlen wollte oder einfach nur einen Schlafplatz suchte, ist noch offen: Die Polizei hat am Freitagmorgen einen Mann (25) festgenommen, der in einen Opel Adam eingebrochen war, der an der Ruhrallee geparkt war. Doch er stahl den Wagen nicht, sondern legte sich darin schlafen.

Die Halterin des Autos gab an, den Wagen am Vorabend abgeschlossen zu haben. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie den schlafenden Mann unter einer Malerplane.