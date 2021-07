Mann in Essen mit Messer attackiert und schwer verletzt

Essen. Zwei Männer stechen einem 20-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel. Die Täter können flüchten. Die Polizei fahndet nach ihnen.

In Essen ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige wird nach Polizeiangaben nun stationär in einem Krankenhaus behandelt. Als die Beamten am Tatort eintrafen, soll die Tatwaffe noch im Oberschenkel des Opfers gesteckt haben.

Zu der Attacke kam es am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr auf der Krayer Straße in Steele. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar. Laut Polizei soll der 20-Jährige von zwei Männern angegriffen worden sein. Die Täter flüchteten. Am Vormittag dauerte die Fahndung der Polizei noch an. (sk)

