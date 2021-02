Mann gibt sich als Heizungs-Ableser aus und beklaut Seniorin

Essen. Eine 94-jährige Frau ist am Mittwochmittag im Essener Stadtteil Bochold von einem unbekannten Mann betrogen worden.

Eine 94 Jahre alte Frau ist am Mittwochmittag im Essener Stadtteil Bochold in ihrer Wohnung an der Theodor-Hartz-Straße bestohlen worden. Der Dieb ist ein unbekannter Mann, der sich in betrügerischer Absicht als Heizungs-Ableser vorgestellt hatte. Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung, und in einem unbeobachteten Moment stahl der Täter eine Schmuck-Kassette.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Frau beschreibt den Täter als etwa 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, kurze dunkle Haare. Er trug einen schwarzen Arbeitsanzug. Hinweise an 0201/829-0.