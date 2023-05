Essen. An der Huestraße in Essen-Schonnebeck reagierte ein Mann aggressiv auf eine Gerichtsvollzieherin und drohte damit, eine Flüssigkeit anzuzünden.

Eine Gerichtsvollzieherin hat am Mittwoch (24.5.) gegen 10.30 Uhr an der Huestraße in Schonnebeck einen Titel zu vollstrecken versucht, traf dabei auf einen aggressiv auftretenden Mann. Der Mann verschüttete im Hausflur eine unbekannte Flüssigkeit und drohte damit, diese anzuzünden. Spezialeinheiten überwältigten den Mann und nahmen ihn fest, dabei wurde er verletzt und ist auf dem Weg ins Krankenhaus, so die Polizei.

Polizei Essen ist dabei, das gesamte Mehrfamilienhaus zu evakuieren

Zuvor hatte die Polizei Spezialkräfte vor Ort zusammengezogen, das gesamte Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Der mutmaßliche Täter war in seiner Wohnung verblieben, verschloss die Tür.

Ob es sich tatsächlich um brennbares oder anderweitig gefährliches Material handelt, konnte die Polizei zunächst weder bestätigen noch dementieren. Die Gerichtsvollzieherin habe sich unverletzt in Sicherheit bringen können und werde derzeit von der Polizei befragt. Auch die Feuerwehr ist mit Spezialkräften vor Ort. Der Einsatzort war weiträumig abgesperrt.

