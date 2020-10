Mann bemalt sich im Drogeriemarkt seine Zähne mit Nagellack

Essen. In einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof wollte ein Kunde zwei Nagellackflaschen klauen – aber nicht für seine Fingernägel.

Kurioser Vorgang in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof: Ein Mann (31) nahm zwei Flaschen Nagellack, eine in Gold und eine in Weiß, und lackierte sich damit Fingernägel – und seine Zähne.

Mitarbeiter des Drogeriemarkts riefen die Polizei, weil sie zunächst von einem Ladendiebstahl ausgingen – der Mann weigerte sich nämlich, die beiden Nagellackflaschen zu bezahlen.

Mann erklärt sich „mit strahlend weißen Zähnen“

Als die Bundespolizei dann eintraf, erklärte der Mann „mit strahlend weißen Zähnen“, so heißt es in einer Mitteilung, den Sachverhalt. Der Mann musste mit auf die Wache. Es läuft eine Ermittlung wegen Sachbeschädigung.