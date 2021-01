Mann bedroht Hotelangestellte mit Messer und fordert Geld

Die Polizei wurde am Samstag nach einem Überfall auf eine Hotelangestellte in Essen gerufen (Symbolbild).

Essen Ein Unbekannter hat am Samstag in Essen ein Hotel im Ostviertel überfallen und die Rezeptionistin bedroht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei Essen sucht nach einem Raubüberfall in einem Hotel an der Schützenbahn nach Zeugen. Ein unbekannter Mann hatte am Samstag gegen 12 Uhr das Hotel im Ostviertel betreten und die Mitarbeiterin an der Rezeption mit einem Messer bedroht. Der Täter forderte Bargeld.

Nachdem die Hotelangestellte ihm Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Mann. Er wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Seine Statur ist

muskulös. Er trug eine schwarze Bomberjacke und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz mit weißem Totenkopfsymbol. Die 22-Jährige konnte unter der Maske einen Vollbart erkennen.

Polizei Essen sucht nach Überfall sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]