Mann (26) mit Messer bedroht Essener Polizisten mit dem Tod

Essen. Ein alltäglicher Einsatz in Altenessen wurde gefährlich, als ein 26-Jähriger mit einem Messer auftauchte. Beamte zogen ihre Dienstwaffen.

Ein zunächst alltäglicher Polizeieinsatz wegen Kellereinbrüchen in Essen-Altenessen ist am Dienstag in eine brenzlige Lage umgeschlagen: Ein mit einem Messer bewaffneter 26-Jähriger drohte zwei Beamten mit dem Tode. Erst als das Streifenteam seine Dienstwaffen zog und auf den Mann richtete, legte er das Messer ab, so die Polizei.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatten sich die wegen mehrerer Kellereinbrüche alarmierten Polizisten in einem Innenhof an der Grünstraße mit Anwohnern unterhalten, als plötzlich eine Frau (28) aus einem der Mehrfamilienhäuser rannte und laut um Hilfe schrie.

Die Beamten reagierten sofort und eilten zu der 28-Jährigen in Not. Kurz nachdem sie das Gebäude verlassen hatte, trat der 26-Jährige ebenfalls aus dem Haus. Er sah die Polizisten und wollte fliehen.

Polizistin erlitt durch die Gegenwehr leichte Verletzungen

Die Frau warnte die Ordnungshüter, dass er vermutlich ein Messer bei sich trage. Als die Polizisten sich näherten und den 26-Jährigen aufforderten stehen zu bleiben, drehte er sich mit dem gezogenen Messer um und bedrohte die Beamten. Daraufhin zogen die Polizeioberkommissarin und der Polizeikommissar ihre Dienstwaffen und forderten ihn mehrfach auf, das Messer fallen zu lassen. Nach kurzer Zeit kam der Mann der Aufforderung nach.

Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der mutmaßliche Täter vehement, sodass er die Oberkommissarin leicht verletzte. Schlussendlich nutzte aber auch der Widerstand nichts - der 26-Jährige wurde in den Streifenwagen gesetzt und zur Polizeiwache gebracht.

Im Anschluss stellte sich heraus, dass er zuvor die Schwester der 28-Jährigen geschlagen hatte, sie bedrohte und ihr das Geld raubte. Die 24 Jahre alte Schwester wurde durch die körperliche Attacke leicht verletzt. Der polizeibekannte 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er landete im Polizeigewahrsam. Mit den Einbrüchen hatte er nichts zu tun.

