„Mama geht tanzen“: Party-Reihe für Mütter kommt nach Essen

Anna Schumacher (27) und Andrea Rücker (35) wollten gerne mal wieder feiern gehen. Nicht im Elterncafé sitzen, sondern im Club tanzen. Als Mütter von je zwei Kleinkindern ist das allerdings gar nicht so einfach. Auf der Suche nach Partys, die früh anfangen und auch früh wieder enden, stellten sie fest: So etwas gibt es im Umkreis nicht. Also entschlossen sich die Frauen kurzerhand, selbst eine Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen. Das war die Geburtsstunde von „Mama geht tanzen“. Am Samstag, 6. Mai, feiert die Partyreihe Premiere im Essener Hotel Shanghai (Steeler Straße 33).

Das Konzept: Alles ist so wie bei einer gewöhnlichen Party, es herrscht die typische Clubatmosphäre, gespielt wird Musik aus verschiedenen Genres, 80er, 90er, Rock, Pop, Reggae, Dancehall. Einzig ein striktes Schlagerverbot haben die Organisatorinnen verhängt. Die Besonderheit der Partyreihe ist, dass die Veranstaltungen nur von 20 bis 23 Uhr dauern. So kann man feiern, tanzen und gleichzeitig früh genug ins Bett gehen, um fit in den nächsten Tag zu starten.

Veranstalterinnen haben beide in Essen gearbeitet

Schumacher und Rücker kommen aus Wuppertal, sind befreundet und haben beide je ein einjähriges und ein dreijähriges Kind. Beide sind nicht hauptberuflich Partyveranstalterinnen, sondern managen „Mama geht tanzen“ zusätzlich zu ihren regulären Jobs und der Familie. Schumacher ist Sozialarbeiterin, Rücker arbeitet als Bauingenieurin. „Bei unseren Team-Besprechungen weint meistens mindestens ein Kind im Hintergrund“, scherzt Schumacher. Oft träfen sie sich abends für die Organisation, wenn die Kinder schon schliefen.

Gestartet ist die Partyreihe im Live-Club in Wuppertal-Barmen. Mit dem Hotel Shanghai machen die beiden Veranstalterinnen nun den ersten Schritt Richtung Ruhrgebiet. „Für uns beide ist Essen die Stadt, zu der wir den zweitnächsten Bezug haben“, erklärt Schumacher. Sie selbst arbeitet hier, ist in der Nähe von Dortmund aufgewachsen und so ohnehin mit dem Ruhrgebiet verbunden. Rücker hat früher in Essen gearbeitet.

Der Essener Club Hotel Shanghai beherbergt im Mai die Party „Mama geht tanzen“. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Essener Hotel Shanghai veranstaltet sonst eher Elektro-Partys

„Wir haben eine Location gesucht, die diese typische Club-Atmosphäre hat und etwas kleiner ist“, schildert Rücker. Ein Veranstaltungssaal sei für sie nicht in Frage gekommen. Mit dem Hotel Shanghai, normalerweise eher Heimat von Elektro-Partys, wurden sie fündig. „Auf den ersten Blick ist das eine Partyreihe, die bei uns nicht so reinpasst“, sagt Kay Shanghai, Betreiber des Hotel Shanghai. „Aber dann haben wir uns kennengelernt, haben uns menschlich super verstanden und ich habe gemerkt, dass das Konzept vielleicht doch in den Club passt.“

Die beiden Frauen hätten ihm erzählt, dass sie früher auch ab und an im Hotel Shanghai feiern gewesen seien: „Warum sollten sie dann jetzt gezwungen sein, woanders hinzugehen?“ Er sei gespannt, wie die Party ankomme. Laut Schumacher und Rücker sind von 300 Tickets für die Veranstaltung im Mai schon rund 270 verkauft. Es soll aber nicht das letzte Mal sein, dass „Mama geht tanzen“ im Hotel Shanghai gastiert. Am Samstag, 17. Juni, gibt es den nächsten Termin. Weitere Partys in diesem Jahr sind für die Organisatorinnen denkbar.

Partyreihe „Mama geht tanzen“ zieht vor allem Frauen an

Das frühe Feiern hat für Schumacher und Rücker mehrere Vorteile. „Die sicherste Schlafphase bei Kleinkindern ist von 19 bis 24 Uhr“, so Schumachers Erfahrung. Und vielleicht noch wichtiger: „Wenn man bis 5 Uhr feiern geht, dann ist man einfach am nächsten Tag kaputt. Egal, ob man Alkohol getrunken hat oder nicht. Und das ist mit einem Kleinkind nicht lustig.“ Tatsächlich seien aber gar nicht alle Partygäste Mütter, geschweige denn Mütter von kleinen Kindern.

Der Schnitt seien es Frauen Mitte 30, schätzt Schumacher. Viele hätten schlicht keine Lust auf Clubs, in denen sich häufig eher ein Publikum Anfang 20 tummele. Weil fast nur Frauen die Partys besuchten, herrsche außerdem eine angenehme Stimmung. „Ich habe von einigen gehört, dass sie zum ersten Mal beim Feiern ihre Getränke nicht zugehalten haben“, berichtet Schumacher. Die Angst, unbemerkt K.O.-Tropfen ins Glas geschüttet zu bekommen, ist für viele Frauen Alltag auf Partys.

Grundsätzlich sind Männer nicht von der Veranstaltungsreihe ausgeschlossen: Jeder kann Tickets für „Mama geht tanzen“ kaufen. Bei den vergangenen Malen habe es sich aber so ergeben, erklärt Schumacher. So habe sie bei der letzten Party unter rund 300 Gästen lediglich zwei Männer gezählt.

Tickets für die Party kann man online unter www.mamagehttanzen.ticket.io kaufen. Weitere Informationen gibt es auf Instagram (@mamgehttanzen).

