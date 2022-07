Makaberer Fund verunsichert Joggerinnen in Essen-Stadtwald

Am Lauftreff in Essen-Stadtwald sind zerschnittene Frauenkleidungsstücke gefunden worden. Das sorgt bei Joggerinnen für Verunsicherung. Schon 2019 war die Suche nach einem Sexualstraftäter wochenlang Thema im Stadtteil.

Frauen in Essen-Stadtwald sind verunsichert, nachdem eine junge Joggerin (26) eine makabere Entdeckung am Lauftreff gemacht hat. An zwei Tagen hat sie dort Kleidungsstücke für Frauen gefunden, die offenbar so drapiert wurden, dass es nach einer Sexualstraftat aussehen sollte.

Die 26-Jährige joggt nach eigenen Angaben fast täglich im Wald an der Frankenstraße/Ägidiusstraße, kennt die Wege dort in- und auswendig. „Deshalb sind mir die Sachen an der Laufstrecke auch sofort aufgefallen“, sagt die junge Frau, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Der Fund habe sie schon schockiert.

Das zerschnittene Shirt war in Essen-Stadtwald an Ästen befestigt. Foto: HO

Das Oberteil, das sie am 16. Juni gefunden habe, sei an Ästen aufgehängt gewesen, die Hose, die ihr am 7. Juli aufgefallen sei, habe auf einem großen Stein gelegen, der als Wegweiser dient. Die Kleidungsstücke waren an intimen Stellen zerschnitten, beschmiert und teils mit Kondomen drapiert. Fotos davon hat die junge Frau im sozialen Netzwerk Instagram gepostet, um andere für das Thema zu sensibilisieren.

„Eine Bekannte ist direkt zur Polizei in Rellinghausen gegangen, die die Sachen dann auch wohl eingesammelt hat“, sagt die Joggerin. Sie sei mit ihrer Mutter unterwegs gewesen, als sie die rosafarbenen Kleidungsstücke entdeckt habe. „Das Ganze ist schon gruselig, auch wenn es möglicherweise ein makaberer Scherz sein sollte. Ich fühle mich auf jede Fall nicht gut dabei, auch angesichts der Tatsache, dass es ja vor einigen Jahren schon mal mehrere Vergewaltigungen in Stadtwald gegeben hat.“ Auch andere würden sich unwohl fühlen, wisse sie aus Gesprächen.

Polizei suchte Anfang 2019 nach einem Serienvergewaltiger

Tatsächlich hatte es um den Jahreswechsel 2018/2019 eine Serie von Gewalttaten im Stadtteil geben. Damals hatte die Polizei mit großem Aufwand, Spürhunden und Flugblättern mit Phantombildern nach einem Mann gesucht, dem eine Vergewaltigung und zwei weitere Versuche zur Last gelegt wurden. Die Suche nach dem Mann, der mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll, war damals erfolglos geblieben. Die Taten hatten zu großer Verunsicherung bei Frauen in Stadtwald geführt.

Die junge Joggerin appelliert an die anderen Freizeitsportlerinnen und -sportler, vorsichtig zu sein und die Augen aufzuhalten und vielleicht in den Abendstunden nicht unbedingt allein laufen zu gehen.

Die Polizei bestätigt zwei Einsätze nach Anzeigen zweier unterschiedlicher Frauen am 16. Juni und 7. Juli in dieser Angelegenheit. Zuerst sei das zerschnittene Oberteil sichergestellt worden, dann die Strumpfhose mit dem aufgerissenen Schritt. Nach Bewertungen durch die Kripo hätten sich allerdings keine Hinweise auf Straftaten ergeben. Bei der Polizei geht man von einem üblen Scherz aus - Verursacher unbekannt.

Die Hose wurde in Essen-Stadtwald mit zerschnittenem Schritt aufgefunden, bestätigt die Polizei. Foto: HO

Das Thema sexuelle Belästigung in Stadtwald war auch schon Thema in der Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner in der Bezirksvertretung II (Stadtwald, Rellinghausen, Bergerhausen, Rüttenscheid) Anfang des Jahres. Eine Anwohnerin der Frankenstraße hatte damals berichtet, dass Frauen Angst hätten, abends ihr Auto am Lauftreff abzustellen. Auch sie hatte als Grund den seit drei Jahren nicht gefassten Serienvergewaltiger sowie dort stattfindende sexuelle Belästigungen genannt.

Anwohnerin hatte die Bezirkspolitiker um Hilfe gebeten

Die Anwohnerin hatte laut Protokoll die Bezirksvertretung um Hilfe gebeten und eine Ortsbesichtigung des Parkplatzes vorgeschlagen, um über eine mögliche Umgestaltung nachzudenken. Sie hatte angeregt, Büsche zu entfernen oder eine andere Beleuchtung vorgeschlagen. Bezirksbürgermeister Hans-Peter Huch hatte zugesagt, diese Anregung aufzugreifen.

Zu einem Ortstermin war es allerdings nie gekommen. „Wir haben uns damals mit der Polizei verständigt, die aber keine unmittelbaren Verstöße feststellen konnte“, so Huch.

