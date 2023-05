Die Interessengemeinschaft Frohnhausen will ein Fest für den gesamten Stadtteil anbieten. Björn und Nadine Föhse, Ellen Schröder und Stefan Heindl (von links) freuen sich über die Resonanz.

Stadtteilfest Maifest in Essen-Frohnhausen: Gervinusstraße wird Feiermeile

Essen-Frohnhausen. Die Interessengemeinschaft Frohnhausen lädt für den 7. Mai zum Maifest auf die Gervinusstraße ein. Neu dabei sind ein Weinstand und einige Bands.

Das Maifest am Gervinuspark in Frohnhausen soll nach der Corona-Pause wieder wachsen. Die Interessengemeinschaft organisiert für Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 19 Uhr mehr als 30 Stände und ein Bühnenprogramm. Die Menschen im Stadtteil sollen gemeinsam tanzen, essen, trinken und feiern können. Das ist das Ziel des noch recht jungen Vorstandes, der das Maifest im vergangenen Jahr zum ersten Mal veranstaltet hat, ganz ohne Eventagentur.

„Es war anstrengend, aber sehr erfolgreich“, sagt Schriftführerin Nadine Föhse. „Das Wetter war super und es kamen viele Leute. Unsere Feuertaufe hätte nicht besser laufen können.“ Hilfreich sei die Erfahrung anderer Mitglieder gewesen, die bereits länger engagiert seien. Aufgrund der Pandemie gab es bei der Premiere eher weniger Stände mit möglichst großen Abständen. Das soll sich in diesem Jahr wieder ändern. Mehrere Organisationen und Gruppen aus dem Stadtteil haben sich bereits angekündigt, sie bieten zum Beispiel Pommes und Currywurst an, Kuchen, Flammkuchen und Cocktails. „Wir haben vor allem über Facebook viel Resonanz bekommen und freuen uns sehr darüber“, sagt Föhse.

Vereine aus Frohnhausen sorgen für Unterhaltung auf der Gervinusstraße

Schon Tradition hat ein großer Kuchenstand der Bertha-Krupp-Realschule, auch er wird wieder zu finden sein. Wer bummeln möchte, kann sich das Angebot einiger Verkaufsstände ansehen, an denen es unter anderem Schmuck, Deko-Artikel und Fair-Trade-Waren geben soll. Ein Bücherflohmarkt ist ebenso dabei wie eine Energieberatung, mehrere Stellen bieten Spiele und Schminkaktionen für Kinder an, auch eine Hüpfburg, ein Karussell und eine Tombola sind dabei.

„Dieses Jahr wird es zum ersten Mal auch einen Weinstand geben, danach wurden wir oft gefragt“, so Föhse, die nun auf möglichst sommerliches Wetter hofft – passend zur Weißweinschorle. Die Wünsche und Ideen aus dem Stadtteil aufzunehmen, Raum für Neues zu bieten und Menschen miteinander zu vernetzen, das ist dem Vorstand der Interessengemeinschaft wichtig. Verschiedene Vereine wollen beim Maifest über ihre Arbeit informieren und neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen. Darunter ist unter anderem auch der Bürgerverein Frohnhausen, der kurz vor der Auflösung stand und nun einen neuen, deutlich verjüngten Vorstand hat.

Für alle Altersgruppen soll auch auf der Bühne etwas zu hören und zu sehen sein. „Wir machen alles in Eigenregie und haben so auch ein sehr buntes Bühnenprogramm zusammengestellt“, erklärt Föhse. Dazu gehört Musik von Liedermacherin Martina Lichter aus Oberhausen, den „Sunflowers“ (Rock, Britpop und Soul aus dem Ruhrgebiet), dem Kinder- und Jugendensemble „Ruhrpottpourie“, „Hey Joe“ (Rock der 60er und 70er), „Instant“ (Oldies bis Charthits) sowie eine Aufführungen des „Cirque Mirage“ mit Jonglage, Artistik und Feuershow.

Museumsbahn fährt zum Maifest nach Frohnhausen

Historische Bahnen fahren zum Maifest nach Frohnhausen. Foto: Ruhrbahn / Thomas Willemsen

Zum Frohnhauser Maifest fährt am 7. Mai auch die Museums-Straßenbahn. Die verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft und die Ruhrbahn setzen die historischen Wagen zwischen Hollestraße und Breilsort ein. Die Museumsbahn verkehrt zwischen 11.45 und 18.30 Uhr und hält auch an den Haltestellen Rathaus, Berliner Platz, Thyssen Krupp, Frohnhauser Straße, Schederhofstraße, Alfred-Krupp-Schule, Am Riehlpark, Gervinusstraße, Onckenstraße und Kieler Straße. Für die Mitfahrt ist ein gültiges Ticket für das Essener Straßenbahnnetz nötig, zusätzlich freut sich die verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft über Spenden. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.vhag-evag.de.

