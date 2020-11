Die Hollestraße vor dem Hauptbahnhof. Weiter östlich, in Richtung Steeler Straße, ist am Donnerstagabend eine Frau überfallen worden.

Kriminalität Männer überfallen Frau (23) in der Essener Innenstadt

Essen. Tatort Hollestraße, Essen Innenstadt: Eine 23-Jährige geht abends durch die City, als zwei Männer ihre Handtasche entreißen.

Eine 23-jährige Frau ist am Donnerstagabend auf der Hollestraße (Innenstadt) überfallen worden. Die Hollestraße liegt direkt am Hauptbahnhof, am Haus der Technik und der Stadtbibliothek.

Gegen 20.20 Uhr rissen zwei unbekannte Täter der Frau eine Tasche aus der Hand und stießen sie mit voller Wucht ins Gebüsch. Die Täter entkamen in Richtung Steeler Straße. Einer der Männer trug eine Jacke mit Tarnmuster. Hinweise unter 0201/829-0.