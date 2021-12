Männer stören Polizeikontrolle im Essener Hauptbahnhof

Essen. Störer gingen Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof an. Sie fielen den Beamten mehrfach ins Wort. Bei einem von ihnen wurden Drogen entdeckt.

Zwei Männer haben eine Personenkontrolle der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof gestört. Bei einem der Beteiligten fanden die Beamten Drogen, sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Essener ein.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, gingen der Mann (34) und ein 45 Jahre alter Begleiter aus Dortmund die Polizisten immer wieder an, als sie am Montagabend eine Person im Hauptbahnhof anhielten, um sie zu überprüfen. Das Duo fiel den Einsatzkräften mehrfach ins Wort und störte die polizeiliche Maßnahme.

Daraufhin wurden die beiden Männer durchsucht, wobei bei einem von ihnen je eine Portion pflanzliche und synthetische Drogen gefunden wurden. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, so die Bundespolizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen