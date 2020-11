Essen. Zwei 13-jährige Mädchen stehen im Verdacht, Steine von einer Autobahnbrücke der A52 in Essen geworfen zu haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei 13-jährige Mädchen sollen in Essen von einer Brücke aus Steine auf die A52 geworfen haben. Eine Zeugin alarmierte am Donnerstag (19.11.) gegen 13 Uhr die Polizei, nachdem sie die beiden Mädchen auf der Brücke zur Anschlussstelle Essen-Süd bemerkt hatte.

Unklar ist laut Polizei, ob es zu Beschädigungen an Autos gekommen ist, die in Richtung Dortmund unterwegs gewesen sind. Die Ermittler suchen nun nach Personen, die die beiden Mädchen entweder gesehen oder selbst Schäden an ihren Fahrzeugen durch die Steinwürfe bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0201 /829-0 entgegen.