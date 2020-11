Nach einem Autobrand in Essen-Holsterhausen ermittelt die Kriminalpolizei.

Polizei Luxuskarosse geht in Essen-Holsterhausen in Flammen auf

Essen. In Essen-Holsterhausen stand ein Mercedes AMG GTS in Vollbrand. Die Ursache ist unklar. Die Essener Kripo hofft nun auf Zeugenhinweise.

In Essen-Holsterhausen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Ursache ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Behörde berichtete hatte ein 25 Jahre alter Zeuge gegen 1.40 Uhr einen brennenden Mercedes AMG GTS auf der Holsterhauser Straße. Das Fahrzeug stand in Vollbrand.

Der Passant alarmierte die Feuerwehr, die die Flammen löschen konnte. Durch die Hitzeentwicklung wurden ein in der Nähe geparkter Citroën und ein Toyota beschädigt.

Der Brandermittler sucht Zeugen, die zur Tatzeit und/oder in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in der näheren Umgebung gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

