Lokführer (25) der S6 in Essen mit Laserpointer geblendet

Essen. Nach einem Angriff auf einen Bahnmitarbeiter ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zugführer brauchte ärztliche Hilfe.

Nach einem Angriff mit einem Laserpointer auf einen Zugführer der S6 in Essen ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung und Eingriffs in den Bahnverkehr. Der 25-Jährige wurde am Dienstagabend zwischen Essen-Stadtwald und Essen-Süd von einem Unbekannten dermaßen geblendet, dass er sich in die Behandlung eines Augenarztes begeben musste, berichtete die Bundespolizei am Mittwoch.

Nach ersten Ermittlungen soll das Laserlicht gegen 21.36 UHr von der Fußgängerbrücke der Sabinastraße auf den Führerstand des etwa 1,5 Kilometer entfernten Zuges gerichtet worden sein. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte niemanden mehr antreffen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 in Verbindung setzen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.