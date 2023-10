Lokal einkaufen: Essen Marketing wirbt für „Stadtgutschein“

„Essener Stadtgutschein“ nennt sich das neue Angebot der Essen Marketing GmbH. Die Scheckkarte ist an 60 Stellen einlösbar und soll das lokale Einkaufen erleichtern.

Die Essen Marketing GmbH (EMG) möchte mit ihren Partnern das lokale Schenken und Einkaufen erleichtern und bringt deshalb den „Essener Stadtgutschein“ in Umlauf. Der Gutschein, der im Scheckkartenformat und als „pdf“ erhältlich ist, kann bei rund 60 Geschäften, Gastronomiebetrieben sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Essen eingelöst werden, heißt es in der Ankündigung der EMG.

Mit dabei sind unter anderem „Edelguth“, „Rasche Kränze“, „Charlie & Lou“, „Juwelier Mauer“, „Herzlichklein“, „Gärtnerei“, „Kumpir Kumpels“, „Fahrradhaus Schlitzer“, „Stratmanns“ sowie „Neoliet Boulderbar“.

Das Praktische am Stadtgutschein sei, dass das Guthaben – individuell wählbar zwischen 10 und 250 Euro – in Teilbeträgen und bei verschiedenen Gutschein-Partnern eingelöst werden kann. Das sorge für große Flexibilität und lasse gleich mehrere Einkaufswünsche in Erfüllung gehen. Zudem lasse sich das Guthaben auf der Scheckkarte jederzeit wieder neu aufladen.

Durch Kaufkraftbindung den Handel, die Gastronomie und die Kulturszene stärken

Svenja Krämer, Leiterin Citymanagement und EMG-Prokuristin, sagt: „Unsere Idee war es, eine Win-win-Situation für alle Essenerinnen und Essener zu schaffen. Wir wollten zum einen durch Kaufkraftbindung den Handel, die Gastronomie und Kulturszene in Essen stärken und zum anderen ein attraktives lokales Geschenk für Freunde oder Familie erschaffen.“

Der „Essener Stadtgutschein“ kann aber nicht nur im privaten Bereich genutzt werden, für Arbeitgeber in Essen sei er zudem ein ideales Instrument, die eigenen Mitarbeiter zu motivieren und die Attraktivität des Unternehmens zu stärken. So können monatlich bis zu 50 Euro als steuerfreier Sachbezug an die Belegschaft ausgegeben werden, zu besonderen Anlässen auch drei Mal 60 Euro jährlich.

Während die wiederaufladbaren Scheckkarten in ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich sind, lässt sich der pdf-Gutschein über die Webseite www.stadtgutschein-essen.de kaufen. Auf der Webseite können die Gutscheinbesitzer zudem jederzeit das eigene Guthaben checken und – im Falle der Scheckkarte – neues Guthaben aufladen.

EMG: Die Zahl der Akzeptanzstellen nehme täglich zu

Zudem sind auf der Webseite alle Akzeptanzstellen aufgelistet. Deren Zahl vergrößere sich täglich, so die EMG. Interessierte Unternehmen, die selbst Akzeptanzstelle werden oder den Gutschein als steuerfreien Sachbezug ausgeben wollen, können sich an EMG-Mitarbeiter Christian Kelch wenden: Telefon 0201/8872026; E-Mail: kelch@emg.essen.de wenden.

Verkaufsstellen des „Essener Stadtgutscheins“ sind: Tourist Information Essen, Kettwiger Straße 2-10; Apotheke im Hauptbahnhof, Am Hauptbahnhof 27; Apotheke Rathaus Galerie, Am Porscheplatz 2; Optik Breiderhoff, Bredeneyer Str. 123 und Marktstraße 34; Herzlichklein, Fulerumer Str. 223 und Heisinger Str. 501.

