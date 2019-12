Lösung für Obststand auf der Kettwiger Straße gefunden

Im Streit um die Zukunft des Obst- und Gemüsestandes auf der Kettwiger Straße ist eine Lösung gefunden. Das teilte am Mittwoch die Essen Marketing Gesellschaft (EMG) mit. Sie hatte das neue Konzept zuvor dem Ordnungsausschuss des Stadtrates vorgestellt. Damit ist auch eine weitgehende Neuerung auf dem Willy-Brandt-Platz verknüpft.

Die Pläne sehen vor, dass der Betreiber des Obststandes umziehen wird und ab Januar 2020 seinen Stand auf einer Promotion-Fläche der EMG vor dem Pavillon auf dem Willy-Brandt-Platz errichtet. Dort wird der Betreiber mit 48 Quadratmetern sogar fast doppelt soviel Fläche haben als am bisherigen Standort. Er kann somit sein Sortiment erweitern. Die neue Lösung sei zunächst auf ein Jahr begrenzt.

Willy-Brandt-Platz soll Standort für Frischemarkt werden

„Ich freue mich sehr, dass wir so schnell eine gute Lösung finden konnten, die allen Interessen gerecht wird. Der Betreiber profitiert von einem zentralen Standort und mehr Fläche. Im Gegenzug konnten wir eine deutliche Erweiterung des Angebotes und attraktivere Standgestaltung vereinbaren, die eine Aufwertung der Innenstadt mit sich bringen“, erklärte Svenja Krämer, Leiterin Citymanagement der EMG.

Das liegt daran, dass die Stadt und die anliegenden Immobilien-Eigentümer an einer Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes arbeiten. Ziel sei es, so die EMG, ein Frischeangebot langfristig am Willy-Brandt-Platz zu etablieren. So plant die Marketinggesellschaft, ab Frühjahr 2020 einmal pro Woche auf dem Willy-Brandt-Platz einen ganztägigen Frischemarkt anzubieten. Darüber hinaus will die EMG in den Sommer-Monaten einen Feierabendmarkt an dem zentralen Ort in der Innenstadt umsetzen. Dieser soll zunächst einmal im Monat stattfinden. Ein detailliertes Konzept will die EMG zusammen mit der für Märkte zuständigen städtischen EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) und den Anliegern in den kommenden Wochen erarbeiten.

Die Stadt hatte zunächst drei Marktständen in der Innenstadt gekündigt, nach massiven Protesten diese aber ausgesetzt. Betroffen waren neben dem Obststand die Imbissbude vor dem Baedekerhaus und der Blumenstand in der Limbecker. Die beiden letzteren werden aber auf jeden Fall schließen.