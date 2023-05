An der Helenenstraße riss ein Lkw die Oberleitung der Straßenbahn ab.

Unfall Lkw reißt Oberleitung der Ruhrbahn in Essen herunter

Essen. An der Helenenstraße in Essen-Altendorf reißt ein Lkw die Oberleitung der Ruhrbahn herunter. Die Straßenbahnen mussten über Stunden pausieren.

Ein Lkw mit Kranaufbau hat am Mittwoch Nachmittag (10.5.) an der Helenenstraße in Höhe der Kreuzung Pferdebahnstraße eine Oberleitung der Ruhrbahn gerissen. Der Straßenbahnverkehr musste unterbrochen werden.

Die Bahnen werden auf dieser Strecke auch aufgrund der Baustelle auf der Altendorfer Straße umgeleitet, was den Ausfall der Straßenbahn für Fahrgäste umso unangenehmer machte. Die Ruhrbahn ist nach Auskunft der Polizei seit dem Nachmittag damit beschäftigt, den Schaden zu beheben.

