Lkw erfasst E-Scooter in Essen: Frau schwer verletzt

Essen. Nach einem Verkehrsunfall auf der Ruhrallee im Essener Süden ist eine E-Scooter- Fahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Eine E-Scooter-Fahrerin ist am Montagnachmittag auf der Ruhrallee in Essen von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, sagte Polizeisprecher Peter Elke.

Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle und verschwand in unbekannte Richtung. Möglicherweise, so die Polizei, hat er von dem Zusammenprall nichts mitbekommen. Den Ermittlern ist jedoch bereits bekannt, wer am Steuer gesessen hat.

Zeugen, die den Unfall gegen 14 Uhr beobachtet haben, sollten sich an die Behörde wenden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier.