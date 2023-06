Nach drei Jahren Pause steht erstmals wieder ein großes Sommerfest in Essen-Bredeney an.

Stadtteilfest Livemusik und Kinderspiele beim Sommerfest in Essen-Bredeney

Essen-Bredeney. Nach drei Jahren Corona-Pause wird in Essen-Bredeney vom 16. bis 18. Juni erstmals wieder gefeiert. Was die Besucher an den drei Tagen erwartet.

Vor den Sommerferien wird in Bredeney noch einmal richtig gefeiert.

wird in Bredeney noch einmal richtig gefeiert. Die Neuauflage des Sommerfestes geht über drei Tage .

. Los geht es am 16. Juni.

Nach drei Jahren Coronapause steht in Essen-Bredeney erstmals wieder eine Party im Freien auf dem Programm: Das große Sommerfest steigt vom 16. bis 18. Juni auf dem Parkplatz an der Grashof-/Meisenburgstraße. Die Organisatoren stellen dabei einiges auf die Beine.

Der neue Standort des Festes in der Nähe des Sportplatzes von Fortuna Bredeney hatte sich schon vor Corona bewährt. Früher wurde hinter der Nationalbank am Bredeneyer Kreuz gefeiert. Für die drei Festtage kurz vor den Sommerferien haben sich die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen.

Das Fest startet am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr. Es gibt Getränke und „straßenfestübliche Leckereien“, wie die Organisatoren es formulieren. Ab 19 Uhr sorgt unter anderem die Band Super Strut mit Livemusik für Unterhaltung. Für die Kinder gibt es ein Programm mit Bullenreiten, Hüpfburg und Karussell.

Dreitägiges Sommerfest findet auf dem Parkplatz in Essen-Bredeney statt

Hauptfesttag ist Samstag, 17. Juni. Los geht es um 14 Uhr mit Kinderschminken, Basteln, Malen, Karussell, Hüpfburg und Boxautomat. Parallel dazu läuft das Bühnenprogramm von und mit Bredeneyer Schulen. Die Kinder und Jugendlichen singen, tanzen und haben akrobatische Einlagen vorbereitet.

Von 16.30 bis 17.30 Uhr sorgt „Herr Bönte“ für ein Musikprogramm für Kinder auf der Bühne. Dort schließt sich von 17.30 bis 18 Uhr eine Talkrunde an. Ab 18 Uhr feiern dann auch die Erwachsenen bei Livemusik mit Alexx Marrone. Am späteren Abend tritt die Jim Rockford Band auf. Im Mittelpunkt des Abends steht wie üblich das Treffen mit Nachbarn und Freunden.

Gegen 18 Uhr wird am Samstag auf dem Sportplatz an der Meisenburgstraße im Rahmen des Festes der neue Sportpark offiziell eröffnet. Er ist bereits seit April nicht nur für Vereinsmitglieder von Fortuna Bredeney, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar. Auf der Sportanlage sind ein Fitness-Parcours und ein Workout-Park mit robusten Edelstahl-Geräten entstanden, an denen die Nutzerinnen und Nutzer Kraft, Ausdauer und Koordination verbessern können. Finanziert wurden die beiden Fitness-Bereiche über Zuschüsse im Rahmen des NRW-Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“.

Sportpark an der Meisenburgstraße wird im Rahmen des Festes eingeweiht

Die Geräte des neuen Fitness-Parcours sind Richtung Fußballplatz ausgerichtet, so dass man die dortigen Spiele oder Übungseinheiten betrachten kann. Der Boden ist mit Tartanplatten ausgelegt. Die Geräte sind gut für Anfänger geeignet, das Gewicht steigern kann man allerdings nicht. Sportlich anspruchsvoller ist der mit Rindenmulch als Fallschutz ausgelegte Workout-Park für das sogenannte Calisthenics-Krafttraining. Dort kann man Klimmzüge und andere Übungen mit Eigengewicht absolvieren, die auf einer Tafel anschaulich erklärt werden.

Das Bredeneyer Sommerfest endet am Sonntag, 18. Juni, mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf dem Parkplatz an der Grashofstraße.

Zu den Organisatoren der Neuauflage des Bredeneyer Sommerfestes gehört neben dem Vorstandsteam der Interessengemeinschaft Bredeney attraktiv um die Vorsitzenden Gero Behrends und Stefan Wermter auch das junge Team, das die neue Internetseite „I love brdny“ (www.ilovebrdny.de) ins Leben gerufen hat. Diese soll zusätzlich zum bisherigen gemeinsamen Online-Auftritt von Bredeney attraktiv und Bredeney aktiv zur Bündelung der Veranstaltungen im Stadtteil beitragen. Dort sollen Informationen und Bilder zu Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen hochgeladen werden, die per Whatsapp unter 015739115040 zugeschickt werden können.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen