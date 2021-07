Der Seaside Beach am Baldeneysee in Essen: Dort soll Ende August eine RTL-Live-Show stattfinden.

Corona-Pandemie Live-Show am Baldeneysee: So will RTL Alltagshelden danken

Essen. Mit einer Open-Air-Show will RTL Helden des Alltags der Corona-Pandemie danken. Wer in Essen auftritt, wer sich um Tickets bemühen kann.

Mit einer Liveshow vom Seaside Beach am Baldeneysee in Essen möchte Fernsehsender RTL Heldinnen und Helden des Alltags der Corona-Pandemie danken. Die Open-Air-Live-Show soll am Samstag, 28. August, ab 20.15 Uhr stattfinden.

Wie der Fernsehsender mitteilt, kommt an diesem Abend die deutsche Comedy-Szene zusammen, um für einen „fantastischen Sommerabend voller Humor und Unbeschwertheit“ zu sorgen.

„RTL sagt Danke“ – mit dabei sind unter anderem:

Mario Barth, Sascha Grammel, Die Ehrlich Brothers, Oliver Pocher, Ilka Bessin, Atze Schröder, Paul Panzer, Mirja Boes, Özcan Cosar. Neben Bosse sollen auch weitere musikalische Acts mit dabei sein. Moderiert wird die Show von Lola Weippert und Daniel Hartwich.

Mit dem Live-Event „RTL sagt Danke“ will sich der Kölner Sender beim Pflege- und medizinischen Personal, Sanitätern, Paketzustellern, Verkäufern und allen anderen Menschen bedanken, die „die Systeme der Gesellschaft in den letzten Monaten am Laufen gehalten haben“.

Auf der Webseite des Senders ist unter https://www.rtl.de/danke/ ein Formular für Menschen in systemrelevanten Berufen hinterlegt, das Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ RTL teilt dort mit: „Alle zum Eventzeitpunkt geltenden Corona-Regeln werden dabei jederzeit eingehalten.“

