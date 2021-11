„Literatürk“ in Essen präsentiert preisgekröntes Romandebüt

Die Autorin Mithu Sanyal ist am 13. November bei „Literatürk“ in Essen zu Gast.

Essen. Vielfalt beim Lesefest „Literatürk“ in Essen: Auf ein Buch über Mathematik und Lady Gaga folgt Mithu Sanyals preisgekrönter Roman „Identitti“.

War was? Eben noch schien die Corona-Pandemie beinahe schon ad acta gelegt, da stecken wir schon wieder mittendrin in der vierten Welle. Und das Literaturfestival „Literatürk“ darf sich bestätigt fühlen in seiner These, dass uns ein einfaches „weiter so“ nicht weiterbringt und die vermeintliche Normalität alles andere als normal ist.

Lesen gegen das Wegschieben und Ausblenden von Fragen, Problemen und Krisen: Bis zum 17. November will „Literatürk“ wieder Debatten anstoßen, unterschiedliche Nationalitäten zu Wort kommen lassen und lieber Fragen stellen, statt einfache Antworten zu liefern. Und so startete das Festival in dieser Woche geradezu idealtypisch mit dem Schriftsteller und FAZ-Journalisten Dietmar Dath, der eine tiefe Skepsis hegt gegen all jene, die zu schnell verstehen, werten und urteilen. Schon deshalb pflegt Dath eine Vorliebe für die Mathematik, für Physik und Chemie, wo es um Beweise geht, nicht um Behauptungen.

Wenn Jeff Bezos, Lady Gaga und Gerhard Gentzen in einem Roman auftauchen

Mit „Gentzen: oder betrunken aufräumen“, seinem neuen 600-Seiten-Roman über den deutschen Logiker Gerhard Gentzen, hat Dath dazu ein gewaltiges Werk vorgelegt, von dem man nach einem klugen und kurzweiligen, von Stephan Muschick moderierten Auftakt-Abend auch nur ahnen konnte, was in diesem verwirrenden, bunt-schillernden Themen-Mosaik nun alles an Wissen und Erkenntnis steckt: Über Gentzen, den genialen Denker, der in der NS-Zeit zum Mitläufer wird, in einem Prag Gefängnis verhungert und als Pionier der Informatik heute fast vergessen ist. Und über all jene, die Dath im Roman noch auftauchen lässt – von Amazon-Chef Jeff Bezos bis zu Popikone Lady Gaga. Stattdessen hatte Dath für den Abend in Essen noch eine eigene Geschichte kreiert, die neben Mathe auch von der Magie der Liebe erzählt.

Spannend dürfte es auch werden, wenn die Autorin Mithu Sanyal am heutigem Samstag, 13. November, 19.30 Uhr, im Rahmen von Literatürk in der Essener Stadtbibliothek, Hollestraße, zu Gast ist. Sanyal, eben erst mit dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet, hat mit „Identitti“ ein Romandebüt vorgelegt, das gerade Karriere macht und vom Düsseldorfer Schauspielhaus an diesem Wochenende auf die Bühne gebracht wird. Einen Tag nach der Uraufführung kommt die Kulturwissenschaftlerin nach Essen, um ihr Buch vorzustellen, das um die aktuelle Diskussion über Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Bildung und strukturellen Rassismus kreist.

