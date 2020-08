Lions-Clubs spenden 27.500 Euro für Kinderschutzbund Essen

Essen. Nur durch Spenden kann der Essener Kinderschutzbund wichtige Projekte finanzieren. Leo- und Lions-Clubs helfen nun mit stolzen 27.500 Euro.

Eine späte Weihnachtsgabe konnte der Essener Kinderschutzbund dieser Tage in Empfang nehmen: Bereits zum achten Mal spenden der Leo-Club Essen-Zollverein und die Lions-Clubs Essen Assindia, Cosmas et Damian und Ludgerus den Erlös ihrer Adventskalender-Aktion an die Kinderschützer. Die 27.500 Euro fließen in die Finanzierung der Lernhäuser sowie für das Missbrauchspräventions-Projekt „Mein Körper gehört mir“.

Vor 20 Jahren startete der Essener Kinderschutzbund eine Bildungsoffensive für benachteiligte Kinder unter dem Titel „Lernen wie man lernt“. Heute begleiten die Lernhäuser an vier Standorten Kinder und Jugendliche langfristig auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Schulabschluss. So will man der Chancenungleichheit im Bildungssektor entgegenwirken. Corona-bedingt findet die Lernförderung für die Lernhaus-Kinder derzeit in Kleinstgruppen statt.

Projekt läuft schon seit 20 Jahren – finanziert durch Spenden

Auch das Missbrauchspräventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“ wird bereits seit zwei Jahrzehnten in dritten und vierten Grundschulklassen durchgeführt. Gemeinsam mit der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück und in Kooperation mit dem Kriminalkommissariat Vorbeugung werden die Kinder bestärkt, ihren Gefühle zu vertrauen und „Nein“ zu sagen, wenn sich etwas seltsam, komisch oder unangenehm anfühlt. Es wird ihnen vermittelt, wie sie sich bei einer Vertrauensperson Rat und Hilfe holen können. Das Kinderschutz-Zentrum ist unter 0201 – 20 20 12 für die Kinder erreichbar; auch Erwachsene, die sich um das Wohl eines Kindes sorgen, können sich dort melden.

„Diese beiden elementaren Präventions- und Bildungsangebote für Kinder müssen durch Spenden finanziert werden“, betont Thomas Grotenhöfer, Geschäftsführer des Essener Kinderschutzbundes. Er danke daher dem Leo-Club und den Lion-Clubs für die großartige Spende und die langjährige Unterstützung. „Mit voller Überzeugung unterstützen wir den Kinderschutzbund und fördern diese wichtigen Kinderschutzprojekte“, betonte Manfred Schlaak vom Lions Club Essen Assindia.

Adventskalender werden für den guten Zweck verkauft

Schlaak und Thomas Caspari vom Leo-Club Zollverein geben den Staffelstab für die Aktion jetzt weiter an Tristan Wortberg (Leo-Club Zollverein) und die Lions Thomas Butzengeiger und Hans Schulte Oversohl. Der Adventskalender wird jedes Jahr neu gestaltet, in einer Auflage von 6000 Stück gedruckt und für fünf Euro pro Exemplar verkauft. Jeder Kalender enthält die Chance auf attraktive Preise sowie ein Freigetränk für den Essener Weihnachtsmarktstand der Leos und Lions. Auch in diesem Jahr.