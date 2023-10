Linke pro Zombiewalk: „Essener Innenstadt ist für alle da“

Je gruseliger, desto besser: Beim Essener Zombiewalk 2022 präsentierten sich Teilnehmer auf der Kettwiger Straße in schrillem Horror-Outfit.

Essen. Der Zombiewalk 2023 in der Essener Innenstadt steht auf der Kippe. Der Grund: Es gibt massive Sicherheitsbedenken. Die Essener Linke widerspricht.

Die Essener Linke macht sich für den Zombiewalk in der Essener Innenstadt am 31. Oktober stark. Man habe kein Verständnis dafür, dass eine Großstadt wie Essen es nicht hinbekommen solle, eine solche Veranstaltung mit „gerade einmal 2 – 3000 Untoten mitten durch die Essener Innenstadt laufen zu lassen, heißt es in einer Presseerklärung.

Schließlich fänden in der Innenstadt auch zu anderen Gelegenheiten Veranstaltungen wie etwa „Essen Original“ mit zum Teil wesentlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Wie berichtet, gibt es massive Sicherheitsbedenken der Behörden gegen den Zombiewalk auf der Kettwiger und Limbecker Straße. Im vergangenen Jahr musste der Umzug, der an der Rathenaustraße neben der Baustelle Königshof (früher Galeria) gestartet war, bereits an der Marktkirche vom Veranstalter Essen Marketing (EMG) abgebrochen werden. Unter die Zombies und die Teilnehmer der Halloween-Parade hatten sich auch zahlreiche Schaulustige gemischt, so dass es auf der Kettwiger nach Darstellung der Polizei bedrohlich eng gewesen war.

„Eine Großstadt wie Essen muss auch ein Herz für Subkulturen haben“

Gleichwohl spricht sich Linken-Chef Wolfgang Freye für die Durchführung des Zombiewalks aus. „Die Innenstadt ist für alle da.“ Die Förderung durch die Stadt oder die EMG dürfe sich nicht nur auf kommerzielle Veranstaltungen beschränken. „Eine Großstadt wie Essen muss auch ein Herz für Subkulturen haben.“

Die Linken-Fraktion appelliert an die EMG, gemeinsam mit der Stadtspitze, den Zombiewalk-Machern und der Polizei ein Konzept zur Durchführung des Zombiewalks zu entwickeln, das „tragfähig ist und die Sicherheitsbedenken ausräumt“. Wie das Presseamt auf Anfrage mitteilt, liegt der Straßenverkehrsbehörde bislang weder eine Anfrage noch ein Antrag zur Durchführung des Zombiewalks vor.

Dirk Bußler, der Gründer des Zombiewalks, will am 31. Oktober einen Zombie-Day auf dem Kopstadtplatz veranstalten mit Musik, Fotos und Schminkaktionen.

