Polizei Essen Linienbus erfasst Fußgänger: drei Verletzte in Essen

Essen. Ein Passant ist im Südostviertel von einem Bus erfasst worden. Bei dem Bremsmanöver stürzten zwei Frauen. Sie wurden ebenfalls verletzt.

Ein Fußgänger (39) ist im Essener Südostviertel von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt eine 29 Jahre alte Ruhrbahn-Kundin, die durch das abrupte Abbremsen genauso stürzte wie eine 18-Jährige, die mit leichten Blessuren davon kam. Die Polizei sucht Zeugen des Unfall am Dienstagnachmittag.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, fuhr der 30-jährige am Steuer gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle „Wasserturm“ los, als der 39-Jährige von rechts kommend die Straße überqueren wollte. Es kam zur Kollision.

Ein alarmierter Notarzt behandelte den Verletzten am Unfallort. Zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei war im Einsatz. Laut Zeugenaussagen soll der Passant die Straße überquert haben, als die Fußgängerampel rot zeigte.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

