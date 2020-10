Limitierter Kartenverkauf für die Essen Motor Show gestartet

Essen. Aufgrund der Corona-Auflagen stehen nur 9000 Tickets pro Tag zur Verfügung. 300 Aussteller sind ab 27. November in der Messe Essen angekündigt.

Der Ticketverkauf für die strikt besucherlimitierte Essen Motor Show vom 27. November bis 6. Dezember in der Messe Essen hat begonnen. Darauf weist die Messe Essen hin.

Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen stehen derzeit 9000 Tickets pro Tag zur Verfügung. Der Verkauf erfolgt ausschließlich online unter www.essenmotorshow.de. Wichtig: Pro Person kann nur ein Ticket pro Tag erworben werden, die Messe will das stichprobenartig kontrollieren. Außerdem ist das Ticket an einen festen Tag gebunden. Eine Eintrittskarte für das Auto-Event kostet in diesem Jahr zehn Euro.

Sondershow Tuning soll die Fans mit dem kleineren Format versöhnen

Mehr als 300 Aussteller und damit weniger als in den Vorjahren präsentieren in Essen Sportwagen, Tuning & Lifestyle, Motorsport und Classic Cars. „Es wird eine kompakte und fokussierte Essen Motor Show mit den Autos im Mittelpunkt“, heißt es in der Mitteilung der Messe. Für ein attraktives Angebot und Programm sei trotz der Corona-Beschränkungen gesorgt: Mit der Sondershow „tuning Xperience“ erwarte die Fans das Szene-Highlight des Jahres mit rund 160 privaten Fahrzeugen.

Zu den weiteren Ausstellern zählen beispielsweise Friedrich Motorsport, HG Motorsport,Liquid Elements, Low Madness, die Mercedes Fan-World, null-bar und Sourkrauts. Fans klassischer sportlicher Fahrzeuge kämen außerdem im Classic & Prestige Salon des Veranstalters S.I.H.A. in den Hallen 1 und 2 auf ihre Kosten.

Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände außer auf Sitzplätzen

Für die Sicherheit von Ausstellern und Besuchern hat die Messe Essen ein auf die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen abgestimmtes Schutzkonzept entwickelt. Zu den wichtigsten Neuerungen für Besucher zählt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, ausgenommen davon sind Sitzplätze auf dem Messestand und in Gastronomiebereichen sowie Flächen im Freien.

Außerdem gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen. Als weitere Maßnahme stehen auf dem Messegelände vermehrt Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfizieren zur Verfügung. Das aktuell gültige Hygienekonzept und Leitfäden für Aussteller und Besucher sind online unter www.essen-motorshow.de abrufbar.