Limbecker Platz nimmt verlängerte Öffnungszeit wieder zurück

Das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen. Die verlängerten Öffnungszeiten wurden in den vergangenen Tagen gut angenommen.

Essen. Das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen wollte seinen Kunden längeres Weihnachtsshoppen ermöglichen – und muss das jetzt zurücknehmen.

Eigentlich sollten die Geschäfte im Essener Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Vorweihnachtswoche zwei Stunden zusätzlich öffnen. Doch nun musste das Management die verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr wieder zurücknehmen. Somit hat das Center am Dienstag (21. Dezember), Mittwoch (22.) und Donnerstag (23.) wieder wie gewohnt bis 20 Uhr geöffnet.

Laut Centermanager Anastasios Meliopoulus hätten zahlreiche Läden die längeren Öffnungszeiten personell nicht stemmen können. „Deshalb haben wir im Sinne der Mieter aber auch der Kunden davon Abstand genommen“, sagte er auf Nachfrage. „Es würde die Kunden nur verärgern, wenn Läden geschlossen wären.“

Limbecker Platz meldet gute Besucherzahlen am vierten Adventswochenende

Am Freitag, Samstag und Montag hatte das Einkaufszentrum jeweils bis 22 Uhr geöffnet. Meliopoulus spricht von guten Besucherzahlen an diesen Tagen. Nach dem bislang eher verhaltenen Verlauf des Weihnachtsgeschäftes kamen am Samstag 63.000 Besucher ins Center, am Montag waren es fast 45.000 – 10.000 mehr als am Montag zuvor. „Das sind super Zahlen“, unterstrich er. Damit bestätigt sich einmal mehr, was Einzelhandelsexperten seit längerem beobachten: Die Kunden kaufen Geschenke immer häufiger kurz vor Toresschluss.

Für ganz Spätentschlossene: Am Heiligabend ist der Limbecker Platz von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

