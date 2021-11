Limbecker Platz in Essen öffnet im Weihnachtsgeschäft länger

Essen. Der Limbecker Platz wird an einigen Tagen im Weihnachtsgeschäft die Öffnungszeiten ausweiten. Wann die Kunden länger shoppen können.

Nach den großen Einbußen in der Corona-Pandemie setzt das Shoppingcenter Limbecker Platz nun besonders auf die Schnäppchentage „Black Friday und Saturday“ sowie das Weihnachtsgeschäft. Deshalb erweitert der Limbecker Platz in dieser Zeit die Öffnungszeiten, wie Centermanager Anastasios Meliopoulos auf Nachfrage bestätigte.

Am „Black Friday und Saturday, am 26. und 27. November, hat das Center von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Das gleiche gilt für die Vorweihnachtswoche vom 17. bis 23. Dezember. Auch an diesen Tagen werden die Öffnungszeiten um zwei Stunden verlängert.

Kaufverhalten vor Weihnachten hat sich verändert

Längere Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit hatte es auch schon vor Corona gegeben. So hatten bisher die Geschäfte im Limbecker Platz in den drei Wochen vor Weihnachten freitags und samstags jeweils bis 21 Uhr geöffnet. „Wir stellen aber fest, dass sich das Kaufverhalten so verlegt hat, dass die Woche vor Weihnachten die einkaufstärkste Zeit ist“, sagte Meliopoulos.

Auch das Centro in Oberhausen hatte dieser Tage verlängerte Öffnungszeiten vor und nach Weihnachten bekanntgegeben. Auch dort haben die Läden während dieser Zeit bis 22 Uhr geöffnet. Meliopoulos stellte indes klar, dass die verlängerten Öffnungszeiten im Limbecker Platz keine Reaktion auf die Bekanntgabe des Oberhausener Konkurrenz seien. „Wir haben das schon vor einigen Wochen im Händlerbeirat diskutiert.“

