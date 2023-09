Limbecker Platz in Essen: Dort wurde ein mutmaßlicher Ladendieb gestellt und festgenommen.

Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen: Detektiv hält Ladendieb (25) auf

Essen. Waren im Wert mehrerer Hundert Euro hat ein Dieb im Einkaufszentrum Limbecker Platz gestohlen. Dann trat ein Ladendetektiv auf den Plan.

Ein Ladendetektiv hat im Limbecker Platz in Essen einen Dieb an der Flucht gehindert. Wie die Polizei mitteilt, hatte der mutmaßliche Täter (25) am Freitagabend (8.9.) zuvor Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Der Detektiv soll den Mann gegen 18 Uhr zunächst in einem Bekleidungsgeschäft dabei beobachtet haben, wie dieser diverse Anziehsachen in eine Tasche packte und den Laden dann ohne zu bezahlen verließ. Als er den 25-Jährigen festhielt, gelang es diesem aber, sich loszureißen.

Limbecker Platz in Essen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Kurze Zeit später entdeckte der Ladendetektiv den Mann erneut – allerdings in einem anderen Geschäft, wo er mehrere Paar Schuhe in seiner Tasche verstauen wollte. „Diesmal konnte der Detektiv den mutmaßlichen Dieb erfolgreich an einer weiteren Flucht hindern und die Polizei verständigen“, heißt es seitens der Behörde.

Als die Beamten am Limbecker Platz eintrafen, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

