Limbecker Platz in Essen: Bande raubt zwei Jugendliche aus

Essen. Eine Gruppe junger Männer hat zwei Jungs (15/16) im Einkaufszentrum überfallen. Eine Überwachungskamera filmte die mutmaßlichen Täter.

Nach einem Angriff mehrerer Räuber auf zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche im Einkaufszentrum Limbecker Platz fahndet die Polizei mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Die Polizei sucht nach... Foto: Polizei Essen

...mehreren jungen Männern, die... Foto: Polizei Essen

...zwei Jugendliche im Einkaufszentrum Limbecker Platz überfallen haben sollen. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, war das Duo am 8. Januar gegen 18 Uhr im Untergeschoss unterwegs, als die Unbekannten auftauchten. Sie wollten die Jungs in ein Gespräch verwickeln. Doch die ließen sich nicht darauf ein und gingen in einen Supermarkt.

Plötzlich schlug einer aus der Gruppe dem 15-Jährigen in den Nacken. Die Unbekannten zerrten die beiden Jugendlichen zu den Aufzügen, bedrohten dort den 16-Jährigen und nahmen ihm Bargeld aus der Jackentasche. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung eines Fast-Food-Restaurants.

Wer die Gesuchten auf den Fotos erkennt oder weiß, wo sie sich aufhalten könnten., sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201 829-0.

