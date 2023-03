„Liga der außergewöhnlichen Musiker“ spielt auf Zollverein

Essen. Wenn Erlkönige Countrymusik machen und Liebe vergiftet, ist die „Liga der außergewöhnlichen Musiker“ am Start – erstmals auf Zollverein in Essen.

Wenn Musikstil-Grenzen eingerissen werden, ist die „Liga der außergewöhnlichen Musiker“ am Start. Die Künstler, die Timm Beckmann in regelmäßigen Abständen einlädt, mögen das vergnügliche Zusammengehen von Klassik und Kabarett. Und auch die aus Mitgliedern der Essener Philharmoniker bestehende „symphonische Late Night Band“ alias „Die Fills“ spielt statt Wagner und Beethoven dann auch mal ganz vorzüglich Songs von den Foo Fighters und Snow Patrol. Zu erleben ist das besondere Konzept nun auch auf der Essener Zeche Zollverein. Am Donnerstag, 16. März, und am Freitag, 17. März, jeweils 20 Uhr, ist die „Liga der außergewöhnlichen Musiker“ erstmals zu Gast auf dem Welterbe.

Auf der Bühne in Halle 12 tritt das Publikum unter anderem auf Mishka. Die Teilnahme bei „The Voice of Germany“ hat sie 2015 bekannt gemacht. Im November 2018 hat die Musikerin bereits ein erstes Liga-Gastspiel gegeben und lässt ihre Songs zusammen mit Michael Simon (Percussion) nun ein weiteres Mal in Essen hören.

Marie Diot – zum Programm gehören Indie-Pop, Chanson und sehr viel Spaß

Kennenlernen kann das Publikum außerdem die Liedermacherin Marie Diot, die ihr Publikum mit Indie-Pop, Chanson und sehr viel Spaß unterhält. Ihre Konzerte bestehen aus verqueren, komischen Ansagen und Liedern, die charmant und direkt, mit Wortwitz und Ironie Geschichten von Dingen erzählen, die im Leben passieren können. Bei Diot kommt zur herzpochenden Liebe da auch schon mal eine magenverstimmende Fischvergiftung.

Deutsches Liedgut in bestes Englisch übertragen – dafür sorgen „The Erlkings“. Die britischen Erlkönige starten in Essen einen Frontalangriff auf das zum Bildungsgut erstarrte Werk Franz Schuberts, Ludwig van Beethovens oder Robert Schumanns: Ins Englische übersetzt und zum Country- oder Popsong gemacht, gehen diese Lieder bei diesem Quartett wieder dorthin, wo sie hingehören: in den privaten Raum, die Kneipe und den klassischen Konzertsaal.

Tickets (23/erm. 18 Euro) www.stiftung-zollverein.reservix.de

