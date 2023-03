Liebe, Ethno, Harmonie: „17 Hippies“ in Essens Zeche Carl

Essen. Sie verbinden westliche und östliche Klänge, sprengen musikalische Grenzen, schwören auf die Liebe: Die „17 Hippies“ begeistern auf Zeche Carl.

Die „17 Hippies“ bestanden nie aus 17 Bandmitgliedern, aber aktuell sind es immerhin elf Musikerinnen und Musiker, die jetzt in der ausverkauften Zeche Carl einem begeisterten Publikum einen musikalisch aufregenden Multi-Ethno-Cocktail servierten.

Würde allerdings die Zahl der zum Einsatz kommenden Instrumente einbezogen, so käme man sogar auf mehr als 17. Die „9000 Nächte“, die ursprünglich das 25-jährige Band-Jubiläum markieren sollten, sind auch ein paar mehr geworden. Dreimal musste die „9000 Nächte“-Tour wegen Corona verschoben werden, sodass die 17 Hippies mittlerweile zwei Jahre mehr auf dem Buckel haben. Doch genug des Zahlenspiels.

Sänger: „Essen ist eine Hochburg der Liebe!“

Ihren letzten Auftritt in Essen hatten die Berliner in bester Erinnerung behalten, und so attestierte Gitarrist Dirk Trageser der Stadt und den Fans, eine „Hochburg der Liebe“ zu sein. Die Liebe scheint die Gruppe aber auch im Orient gefunden zu haben, wie temperamentvolle Bläser-Sounds zum eher orientalischen Schaukelrhythmus verraten, der an einen behäbigen Kamelritt erinnert. Der begeisterte Applaus signalisiert, wie sehr die Fans sich auf dem west-östlichen Klang-Diwan wohlfühlen, der bisweilen mit den Klängen von indischem Harmonium, Euphonium und Xylophon gepolstert ist. Mit „Eldorado“ folgt ein Lied, das Kiki Sauer auf Französisch mit englischen Einsprengseln singt, und das als raffinierte Mischung aus Chanson und Americana-Song durchgeht. Auch „Hand vorm Gesicht“ entwickelt eine Faszination, die deutlich aus hybriden Musik-Einflüssen resultiert.

Die Hippies erweisen sich als Meister einer ethno-musikalischen Mélange. So wird bei den französisch inspirierten Titeln einmal mehr die Erinnerung an die legendären Les Negresses Vertes wach, deren ungestüme Art im Stil von The Pogues den Hippies nicht unbedingt liegt. Geht es in östliche Richtung, so steht die Balkan-Blaskapelle Farfare Ciocarlia als Referenz bereit, allerdings klingen die Hippies auch hier entschieden chilliger als das Alarm-Gebläse der Balkan-Beatniks.

Szenenapplaus für Soli

Es braucht nicht den goldenen Rahmen, der gleichsam als Sinnbild für ein Hippie-Familienfoto auf die Bühne gewuchtet wurde, um das kollektives Denken und Musikmachen hervorzuheben. Das gilt umso mehr, da die Gruppe mit Dirk, Kiki und letztlich auch mit Chris Blenkinsop, der mit „Across Waters“ einen mehr als nachdenklich stimmenden Song zur europäischen Geschichte beisteuert, drei Frontleute hat. Darüber hinaus gibt es auch für diverse Soli, etwa von der von Paul Brody strahlend intonierten Trompete, immer wieder Szenenapplaus. Allen voran ist es Klarinettist Ben Ostarek, der mit Klezmer-Tönen zwischen Melancholie und Euphorie gegen einen funky intonierenden Bläsersatz anspielt.

Bei den „17 Hippies“ macht es einfach die Mischung, und selbst wenn ein angeblicher Tango eher mehr nach Musette klingt, fügt sich alles zum Harmonischen. Wie Dirk anlässlich eines schmerzhaften Urlaubserlebnisses erklärt, muss man sich manchmal zwischen Schmerz und der Liebe entscheiden. Seine sowie die Entscheidung der Band fielen eindeutig auf die Harmonie und die Liebe.

