Der neue Lidl an der Altenessener Straße hat am Donnerstag, 16.12.2021, eröffnet.

Einzelhandel Lidl-Neueröffnung in Altenessen: Sorge vor noch mehr Stau

Essen-Altenessen. Lidl will mit der neuen Filiale in Altenessen modern daherkommen. Damit sind nicht nur die Produkte, sondern auch der Energieverbrauch gemeint.

Die neue Lidl-Filiale an der Altenessener Straße umfasst 1455 Quadratmeter Verkaufsfläche, 119 Parkplätze, eine Ladesäule und elf neue Bäume. Am Donnerstag (16.12.) wurde sie nach knapp einem Jahr Bauzeit eröffnet und ersetzt ab sofort den Markt schräg gegenüber. Dieser ist nun geschlossen.

Lidl-Filiale in Altenessen kommt ohne fossile Brennstoffe aus

Was mit der Fläche des ehemaligen Discounters passiert ist noch unklar, zuletzt hieß es, es soll dort Wohnbebauung entstehen. In der zuständigen Bezirksvertretung stand die Fläche noch nicht auf der Tagesordnung.

Bezirksbürgermeister Hans-Wilhelm Zwiehoff (SPD) kassierte bei der Neueröffnung der Lidl-Filiale in Altenessen für den guten Zweck. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Modern und ansprechend will der neue Discounter an der Altenessener Straße 289 nicht nur bei seinen Produkten, sondern auch beim Energieverbrauch sein. Die Filiale kommt ohne fossile Brennstoffe aus. Die Beheizung und Kühlung der Filiale erfolgt über eine Betonkern-Temperierung. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie eine entsprechende Gebäudedämmung sollen weitere Energie einsparen. Dazu kommt flächendeckende LED-Beleuchtung und die Elektroladesäule auf dem Parkplatz.

Acht neue Arbeitsplätze durch Lidl-Neueröffnung

Mit der Neueröffnung entstehen acht neue Arbeitsplätze in Essen. Kassierer, Verkäuferinnen und Handelsfachwirte sind ab sofort montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr für die Kunden und Kundinnen da. Als Kassierer zählte bei der Neueröffnung jedoch Bezirksbürgermeister Hans-Wilhelm-Zwiehoff zunächst das Geld. Seine Einnahmen spendet Lidl an die städtische Kindertagesstätte Grünstraße in Altenessen.

Die gute Lage an der Altenessener Straße ist Fluch und Segen zugleich: Für den Discounter zählt die Erreichbarkeit der Filiale, viele Verkehrsteilnehmer fürchten jedoch den Stau auf der Hauptverkehrsachse, die schon jetzt oft zugestopft ist. Um dem vorzubeugen wurde eine neue Ampel für Linksabbieger errichtet. Im Umkehrschluss sind dort Parkplätze weggefallen und Bäume gefällt worden. Beides soll auf der Lidl-Fläche kompensiert werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen