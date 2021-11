Lidl Hauptbahnhof Essen: Wiedereröffnung verzögert sich

Essen. Eigentlich sollte der Lidl im Hauptbahnhof Essen nach wochenlanger Schließung am 11. November neu starten. Jetzt wird es etwas später.

Der Lidl-Supermarkt im Hauptbahnhof Essen öffnet nach mehrwöchigem Umbau erstmals wieder am Donnerstag, 18. November. Das ist an einem Aushang an der Eingangstür zu lesen. Der Neustart verzögert sich somit um eine Woche. Geplant war ursprünglich, dass der stark besuchte Supermarkt am Donnerstag, 11. November, wieder den Betrieb aufnimmt.

Lidl im Hauptbahnhof Essen ist geschlossen seit 3. Oktober

Die Schließung, die am Sonntag, 3. Oktober, begann, war nötig, weil die Deutsche Bahn über dem Lidl-Markt die Gleis-Anlagen aufwendig untersucht. Auch die Aufgänge zu Gleis 22 links neben dem Eingang des Supermarktes sind gesperrt.

„Wir nutzen die Zeit, um den Innenraum der Filiale im Hauptbahnhof komplett umzugestalten“, teilte Lidl damals mit. „Mit einem neuen Filialauftritt wird der Einkauf bei Lidl in der Bahnhofsfiliale noch einfacher, intuitiver und angenehmer.“ Vor allem die Frische-Abteilung solle künftig mehr Platz erhalten.

Ein Aushang an der Eingangstür des Lidl-Marktes kündigt die Wiederöffnung für den 18. November an. Foto: Martin Spletter

Am Mittwoch, 10. November, kann man mit einem Blick durch die Fenster schon erahnen, wie Lidl bald aussieht: der Verkaufsraum ist immer noch in gleißend helles Licht getaucht, doch es wirkt wesentlich angenehmer und wärmer. Man kann erste Holz-Deko-Elemente erkennen; anscheinend wird mit Hochdruck in der Filiale gearbeitet – viele Handwerker sind vor Ort beschäftigt.

Markt im Hauptbahnhof Essen besteht seit 2009

Die Lidl-Filiale im Hauptbahnhof ist wegen den langen Öffnungszeiten (täglich 6 bis 22 Uhr; sonntags ab 9 Uhr) nicht nur bei Reisenden beliebt. Der Discounter zieht auch Männer und Frauen an, die der so genannten „Trinker-Szene“ rund um den Hauptbahnhof angehören. Sie versorgen sich vor Ort mit Bier und Hochprozentigem.

Der Lidl-Markt im Hauptbahnhof entstand bei der großen Sanierung des Hauptbahnhofs im Jahr 2009. Künftig sollen die „Produktgruppen optimiert angeordnet“ sein und „hochwertige Materialien eine attraktive Einkaufsumgebung“ präsentieren, heißt es seitens Lidl.

Ein anderer Lidl-Markt, gar nicht weit entfernt, hat erst neulich nach aufwendigem Umbau wiederöffnet: Der große Discounter an der Eleonorastraße (Rüttenscheid, neben McDonald’s) war sage und schreibe ein halbes Jahr dicht, ehe er am 4. November neu eröffnet hat – in dreifacher Größe.

