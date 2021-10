Lichtwochen, Zombiewalk, Feuerwerk: Gilt in Essener City 3G?

Essen. Die Essener Innenstadt dürfte am Sonntag sehr gut besucht sein, vieles findet parallel statt. Muss jeder Stadtbesucher 3G nachweisen können?

Es könnte voll werden in der Innenstadt: erster verkaufsoffener Sonntag in der City seit langem, Eröffnung der Lichtwochen samt Bühnenprogramm, Aktionen anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des Museum Folkwang, Feuerwerk auf dem Kennedyplatz und der nun als Halloween-Parade stattfindende Zombiewalk – alles findet parallel statt.

Viele dürften sich angesichts sprunghaft steigender Inzidenzwerte fragen: Ist das erlaubt? Und wenn ja: Welche Regeln gelten für diejenigen, die am Sonntag in die Innenstadt kommen? Gibt es ein einheitliches Vorgehen oder Unterschiede?

3G gilt nicht pauschal in der ganzen Essener Innenstadt

Um das Wichtigste vorwegzunehmen: Eine generelle 3G- oder gar 2G-Regel wird für die Innenstadt nicht gelten. Allerdings gibt es ein „aber“, denn quasi finden in der gesamten City Veranstaltungen statt. Da sind die Elemente der Lichtwochen, die unter anderem vom Flachsmarkt, rund um die Marktkirche bis zum Willy-Brandt-Platz erstrahlen, da ist die Bühne samt Programm, um 19.30 Uhr startet das Feuerwerk auf dem Kennedyplatz und verschiedene „Walking Acts“ sind in der ganzen City unterwegs sowie die Halloween-Parade, die ab 18 Uhr von der Rathenaustraße Richtung Marktkirche und wieder zurückzieht.

„Auf der gesamten Veranstaltungsfläche herrscht 3G“, sagt Florian Hecker, Sprecher von Essen Marketing. Die EMG veranstaltet die Lichtwochen und arbeitet auch mit dem Organisator der Halloween-Parade, Dirk Bußler, zusammen. 3G gilt also dort, wo etwas stattfindet. Aber was ist mit denjenigen, die am Sonntag nur eben durch die Innenstadt huschen wollen oder mit Leuten, die dort spazieren gehen wollen, ohne Teil der Veranstaltungen sein wollen? Müssen diese auch nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind? Nein, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus.

Das Essen Light Festival war Anfang Oktober ebenfalls ein Magnet für die Innenstadt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

„Es gibt in der Innenstadt Laufkundschaft“, sagt Stadtsprecherin Silke Lenz. Wenn man nur zum Shoppen unterwegs sei, gelte 3G nicht. Aber ist das sinnvoll? „Infektiologisch macht das durchaus Sinn“, sagt Stadtsprecherin Silke Lenz.

Veranstalter kontrolliert stichprobenartig

Wenn man über längere Zeit, beispielsweise bei der Halloween-Parade, „in einem Pulk“ von Leuten unterwegs sei, dann sei auch die Infektionsgefahr größer, so Lenz. Wenn man aber nicht lange mit anderen Personen zusammenstehe oder gehe, sei das Risiko geringer. Und das sei der Fall, wenn man nur in der Stadt unterwegs sei. Aber wer will das am Sonntag kontrollieren? Und wie?

Lenz dazu: „Es obliegt dem Veranstalter zu kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden – stichprobenartig.“ Das weiß man bei Essen Marketing. „Wir haben Personal auf der Fläche, das für die EMG kontrollieren wird“, sagt deren Sprecher Florian Hecker.

Nichtsdestotrotz werde auch die Stadt mit Ordnungskräften in der wohl vollen Innenstadt unterwegs sein. „Vor jedem Wochenende schauen wir uns an, wo möglicherweise am meisten los ist“, so Lenz, die ergänzt: „Die Innenstadt haben wir ohnehin im Fokus.“ Mit Blick auf das Wochenende aber umso mehr.

>>> INFO: Aktionen in der Stadt

Ab 13 Uhr öffnen in der Innenstadt die Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags bis 18 Uhr.

bis 18 Uhr. Auf dem Willy-Brandt-Platz gibt es ab 13 und bis 17 Uhr Bühnenprogramm. An gleicher Stelle werden um kurz nach 17 Uhr die Lichtwochen Essen eröffnet. Das Feuerwerk wird am Sonntag auf dem Kennedyplatz zu sehen sein, los geht es um 19.30 Uhr, es soll eine Viertelstunde dauern.

gibt es ab 13 und bis 17 Uhr Bühnenprogramm. An gleicher Stelle werden um kurz nach 17 Uhr die Lichtwochen Essen eröffnet. Das Feuerwerk wird am Sonntag auf dem zu sehen sein, los geht es um 19.30 Uhr, es soll eine Viertelstunde dauern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Halloween-Parade treffen sich um 17.30 Uhr an der Rathenaustraße . Sie ziehen dann ab 18 bis 18.30 Uhr durch die Innenstadt.

. Sie ziehen dann ab 18 bis 18.30 Uhr durch die Innenstadt. An verschiedenen Stellen stehen im Rahmen der Lichtwochen Installationen; auch Aktionen anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des Museum Folkwang gibt es in der ganzen Essener Innenstadt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen