Lichtspektakel „Ecclesia Lumina“ erfüllt Essener Kirche

Bei „Ecclesia Lumina“ wird die Kirche St. Antonius Abbas in Essen-Schönebeck mit LED-Technik und Musik in Szene gesetzt. Im neuen Projekt geht es um das Leben des Moses.

Essen-Schönebeck Die Lichtershow „Ecclesia Lumina“ kommt 2024 zurück in die Essener Kirche St. Antonius Abbas. Alle Infos zu Programm und Ticketvorverkauf.

Nach der Illumination des Schönebecker Nikolausmarktes wird Lichtdesigner Martin Lenze bald wieder im Stadtteil aktiv: beim Lichtspektakel „Ecclesia Lumina“ in der Kirche St. Antonius Abbas. Das Kirchenleuchten zog nach Angaben der Veranstalter in den vergangenen Jahren bisher insgesamt 3000 Zuschauer an. Nun kommt die neue Ausgabe der Lichtershow nach Schönebeck. Sie verspricht eine Mischung aus Musik, Klängen, Lichteffekten, Lasershow und verschiedenen Live-Auftritten.

Auch von außen wird die Schönebecker Kirche anlässlich der Lichtershow „Ecclesia Lumina“ beleuchtet. Foto: Ecclesia Lumina

Am 26. und 27. Januar 2024 wird die Bibelgeschichte „Moses – sein Leben und Wirken“ mit klassischer sowie moderner Note arrangiert. Erneut wird die Tanzgruppe „Police Revolution“ der Polizei NRW dabei sein. Nicht nur innen, wo unter anderem Apsis und Altar im Fokus stehen, sondern auch von außen soll die Kirche mit Lichtern in Szene gesetzt werden.

Lichtershow „Ecclesia Lumina“ in Essen-Schönebeck erzählt biblische Geschichten neu

Das Projekt-Team will den christlichen Glauben mit Musik, Texten und Lichtern vereinen und im Idealfall die Emotionen der Zuschauerinnen und Zuschauer wecken. Zur Konzeption der vierten Episode sagt Lichtkünstler Martin Lenze, Erfinder und Initiator von „Ecclesia Lumina“: „Man muss neue einzigartige Elemente finden, um die Kirche wieder modern, aber stilvoll mit Leben zu füllen.“

„Man muss neue einzigartige Elemente finden, um die Kirche wieder modern, aber stilvoll mit Leben zu füllen“, sagt Lichtkünstler Martin Lenze. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

2019 stand die Schöpfungsgeschichte im Mittelpunkt, 2020 drehte sich das Licht- und Musikevent um die Arche Noah. Nach Corona gab es etwas verspätet die Ostergeschichte Jesus und nun wird es um Moses gehen. Der Auszug aus Ägypten, die Teilung des Meeres, die zehn Gebote und die Befreiung seines Volkes werden mithilfe von Musik und Lichtkompositionen thematisiert.

Die Vorbereitungen für die neue Show begannen bereits vor über einem Jahr. Die Sprecherstimme von Pfarreimitglied Thomas Hengst, schon aus vorherigen Ecclesia Lumina-Episoden bekannt, führt die Zuschauer wieder in die Bibelgeschichte ein. Der Essener Musikproduzent Nils Mosh hat für die Aufführungen Soundcollagen komponiert.

Tickets für „Ecclesia Lumina“ in Essen-Schönebeck Es gibt acht Vorstellungen von „Ecclesia Lumina“: Sie finden am Freitag und Samstag, 26. und 27. Januar 2024, jeweils um 17.30 Uhr, 18.30 Uhr, 19.30 Uhr und 20.30 Uhr statt. Einlass jeweils 15 Minuten vorher. Der Ticketverkauf für die Lichtershow ist gestartet. Erwachsene zahlen 15 Euro, Zuschauer unter 18 Jahren zahlen 8 Euro. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft, die Veranstalter empfehlen aber den Vorverkauf. Tickets gibt es unter www.ecclesia-lumina.de sowie nach der Sonntagsmesse von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Bücherei der Gemeinde St. Antonius Abbas, Kiek ut 6. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern soll in den Erhalt der pastoralen Gebäude und das Projekt „Talita Kumi“ für Frauen und Mädchen in Ecuador fließen.

Zudem wird es im Kircheninnenraum zusätzliche Lichtinstallationen geben, die die Teilung des Meeres symbolisieren. „Das liegt mir besonders am Herzen: Unsere neu inszenierte Bibelgeschichte mit der Moderne zu verbinden, Emotionen zu wecken und zum Denken anzuregen und die Show so für jeden Zuschauer zum ganz eigenen Erlebnis zu machen“, sagt Lenze. Das große Ziel des Lichtkünstlers: „Ecclesia Lumina“ auch über die kleine Stadtteilkirche in Schönebeck hinaus zu etablieren. Zuletzt hat er eine der Aufführungen in Bottrop inszeniert.

„Ecclesia Lumina“ ist ein Beitrag zum Erhalt der Kirche St. Antonius Abbas in Essen-Schönebeck

Unterstützt wird das Projekt durch den Förderverein St. Antonius Abbas Schönebeck und den Event-Arbeitskreis der Gemeinde. „Uns ist es wichtig, auch mit der vierten Episode wieder Begeisterung zu wecken. Durch die Choreografien der Tanzgruppe Police Revolution ist uns dies bei der letzten Episode gelungen – es war ein tolles neues Element, das wunderbar passt. Ich bin gespannt, was uns Anfang nächsten Jahres erwartet“, sagt Andreas Schramm, Vorsitzender des Fördervereins. „Kunst und Kultur in einer Kirche erleben zu dürfen, ist schon etwas Besonderes. Wir freuen uns, wenn die Zuschauer danach zu uns ins Pfarrheim kommen, und über die Show und ihre Gedanken und Emotionen dazu ins Gespräch kommen.“

Die Tanzgruppe „Police Revolution“ der Polizei NRW wird wieder mitwirken bei „Ecclesia Lumina“. Foto: Pierre Teyssot / Ecclesia Lumina

Der Arbeitskreis der Gemeinde, der sich um Events in der Kirche kümmert, war 2019 entstanden, als die Zukunft der Kirche St. Antonius Abbas infrage stand. In Zeiten, in denen das Bistum sich in seinen Strukturen stark wandelt, die Zahl der Hauptamtlichen sinkt und Gemeinden sparen müssen, gehören vielerorts auch Entwidmungen von Gotteshäusern dazu.

Die Kirche mithilfe neuer Veranstaltungsformate mit Leben zu füllen ist die Strategie der Gemeinde St. Antonius Abbas, um ihre Kirche zu erhalten – ein zentraler Baustein dabei ist „Ecclesia Lumina“. „Bisher waren die Reaktionen immer sehr positiv“, sagt Schramm. Für die acht Vorstellungen im neuen Jahr stehen jeweils 200 Plätze zur Verfügung – 1600 Tickets können also maximal verkauft werden.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen