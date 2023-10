Lichterfest statt Martinsumzug in Essener Stadtteil

Essen-Nordviertel. Im Essener Eltingviertel gibt es keinen Martinsumzug, aber seit vielen Jahren das Lichterfest. Höhepunkt ist ein besonderes Labyrinth.

Das Lichterfest findet am Samstag, 4. November, unter dem Motto „Du bist - Ihr seid das Licht der Welt“ im Essener Eltingviertel statt. Rund um den Ostermannplatz und Eltingplatz wird der Stadtteil künstlerisch illuminiert und durch verschiedene Akteure sowie Bewohner und Bewohnerinnen festlich dekoriert.

Das Fest beginnt um 16 Uhr und soll neben Bastel- und Mitmachangeboten, Speisen und Getränken einen Ort des Zusammenkommens und Kennenlernens für die Nachbarschaft und alle Interessierten bieten. Ein Höhepunkt ist das Lichtlabyrinth am Ostermannplatz, zu dem das Theater Der leere Raum einlädt. Weiterhin wird es Livemusik am Eltingplatz, Laternenbasteln, Leuchtboule, Stockbrot, Tee, Maronen, Punsch und Waffeln geben.

Lesen Sie auch:

Viele Nationen kommen im Essener Eltingviertel zusammen

Das Fest geht in diesem Jahr in die neunte Runde, nachdem es im vergangenen Jahr aus organisatorischen Gründen ausfallen musste. In der Coronazeit gab es eine abgespeckte Version. Ziel war es stets, das nachbarschaftliche Miteinander zu stärken und einen Lichtpunkt in der dunklen Jahreszeit zu setzen. Im Nordviertel kommen viele Nationen und Kulturen zusammen, es werden viele unterschiedliche Sprachen gesprochen. Das ist einer der Gründe, warum die Veranstaltung dort Lichterfest und nicht Martinsumzug heißt. In den vergangenen Jahren kritisierten einige Nutzer der sozialen Medien die Namensgebung des Festes im Eltingviertel.

Das Fest wird durch den ehrenamtlichen Bewohnerverein Buntes Nordviertel veranstaltet, der bei der Vorbereitung und Durchführung durch das Institut für Stadtteilentwicklung der Uni Duisburg-Essen und einen Vorbereitungskreis aus Kitas, Schulen, Jugendeinrichtungen und Bewohnern und Bewohnerinnen unterstützt wird. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Integrationsbudget der Stadt Essen und die Vonovia.

+++ Tipp: Abonnieren Sie hier unseren wöchentlichen Familiennewsletter. +++

Zum Lichterfest im Essener Eltingviertel sind Besucher und Besucherinnen für Samstag, 4. November, eingeladen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen