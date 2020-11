Lichterfest im Essener Eltingviertel in der Corona-Version

Das Lichterfest, wie es die Bewohner im Eltingviertel aus den vergangenen sieben Jahren kennen, wird es in diesem Jahr nicht geben. Am Samstag, 7. November, soll die Eltingstraße zwischen 17 und 21 Uhr trotzdem hell und bunt erleuchten. Das Motto bleibt: „Du bist das Licht der Welt.“

Große Gruppen sollen im Essener Eltlingviertel vermieden werden

„Das Licht an sich ist harmlos“, sagt Initiatorin Harriet Wölki, nur große Gruppen sollen im Hinblick auf Corona vermieden werden. So haben Kinder wieder bunte Lampions aus Transparentpapier gebastelt, die aufgehängt werden sollen. Standlaternen auf dem Eltingplatz sollen zudem die Bäume anleuchten. „Wir wollen die ganze Straße illuminieren“, erklärt Harriet Wölki, vom Café Zwingli bis zum Pinguin-Treff an der kleinen Stoppenberger Straße; dort wird auch das Fenster bunt gestaltet sein. Das Programm mit Theateraufführungen, Spiel- und Bastelangeboten sowie multikulturellem Essen wurde hingegen abgesagt. „Wir hoffen auf das nächste Jahr.“

Ziel der unter anderem vom Programm Soziale Stadt, dem Institut für Stadtteilentwicklung und dem Stadtteilprojekt Altenessen-Süd/Nordviertel unterstützten Aktion ist es seit Jahren, das nachbarschaftliche Verständnis und Miteinander im täglichen Zusammenleben zu stärken sowie die Verschiedenheit als Potenzial und Bereicherung erlebbar zu machen. Mehr als 30 Nationen leben zwischen Altenessener, Katzenbruch- und Stoppenberger Straße.

In diesem Jahr kann jeder einen Spaziergang über die Eltingstraße machen und sich die Illuminationen anschauen. Abends wird dann alles wieder abgebaut.

