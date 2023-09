Lichtburg in Essen: Wim Wenders präsentiert neuen 3D-Film

Essen. „Anselm – Das Rauschen der Zeit“: Neuer Dokumentarfilm von Wim Wenders gibt Einblick in die Welt des Künstlers Anselm Kiefer. Premiere in Essen.

Bildhauer und Maler trifft Filmemacher von Weltrang: „Anselm – Das Rauschen der Zeit“ ist das Gesamtkunstwerk zweier kreativer Großmeister in 3D. Am Dienstag, 3. Oktober, um 18 Uhr, feiert der Dokumentarfilm in Anwesenheit von Regisseur Wim Wenders in der Lichtburg Premiere.

„Anselm – Das Rauschen der Zeit“ feierte beim diesjährigen Festival de Cannes seine begeisterte Weltpremiere. Wim Wenders erschafft darin das einzigartige Porträt eines der größten zeitgenössischen Künstler. Der Film erlaubt seinem Publikum eine filmische Reise durch das Werk des Künstlers und gewährt tiefe Einblicke in die Welt von Kiefer, dessen Kunst die menschliche Existenz und die zyklische Natur der Geschichte erforscht – inspiriert von Literatur und Poesie, Geschichte, Philosophie, Wissenschaft, Mythologie und Religion.

Mehr als zwei Jahre lang folgte Wim Wenders den Spuren Anselm Kiefers und verknüpft in seinem Film die Lebensstationen und Schaffensorte einer mehr als fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere zwischen Kiefers Heimatland Deutschland und Frankreich, seiner heutigen kreativen Heimat mit dem spektakulären Ateliergelände bei Barjac.

Tickets (12 Euro) unter Tel. 0201 - 23 10 23 und online https://filmspiegel-essen.de

