Lichtburg Essen: „Töchter“-Filmpremiere mit viel Prominenz

Freuen sich über den Filmstart von „Töchter“ in Essen: Produzentin Bettina Brokemper, Hauptdarstellerin Alexander Maria Lara und Regisseurin Nana Neul (re.)

Essen. Kinopremiere für „Töchter“ in der Essener Lichtburg: Auf einer Reise in den Süden kommen unterdrückte Gefühle und Familiengeheimnisse zutage.

Ein Roadmovie in Zeiten von Corona zu drehen, hat seine besonderen Herausforderungen. Regisseurin Nana Neul konnte bei der gefeierten Kino-Premiere von „Töchter“ in der Essener Lichtburg manches über geschlossene Grenzen, Quarantäne-Bestimmungen und andere Hindernisse berichten. Nun allerdings ist der Film, der vom Ruhrgebiet geradewegs an den Lago Maggiore und die ägäische Insel Amorgo führt, endlich im Kino angekommen.

Pünktlich zum Kinostart (7. Oktober) waren die Regisseurin, Produzentin Bettina Brokemper und ein Teil des Filmteams am Donnerstagabend nach Essen gekommen. Das Hauptdarsteller-Team war mit Alexandra-Maria Lara als melancholisch gestimmte Martha vertreten. Birgit Minichmayr als famose Freundin Betty ließ sich entschuldigen. Auch der großartige Film-Grantler Josef Bierbichler konnte nicht auf dem Roten Teppich gefeiert werden: „Der Rücken!“

Mit einem klapprigen Golf startet die Reise in die Vergangenheit

Im „Töchter“-Film nach dem gleichnamigen Bestseller von Lucy Fricke ist Bierbichler der unnachahmliche Sturkopf Kurt, der Tochter Martha nebst bester Freundin Betty zu einer ungewöhnlichen Reise in die Vergangenheit überredet. Neuls Vater-Tochter-Film wechselt dabei in flotter Folge Stimmungen und Orte. So humorvoll wie melancholisch geht es um Ungesagtes und nicht Erlebtes, um die Sehnsucht nach Liebe, Zugehörigkeit und das Lebensgefühl von Frauen um die 40.

Mit Postkarten-Landschaften, Gute-Laune-Musik, ungewöhnlich viel Zigarettenrauch, kurzen, pointierten Dialogen, aber trotzdem nicht ganz ohne Längen, wird „Töchter“ zum emotionalen (Selbst)Findungs-Trip, bei dem am Ende nur ein klappriger VW-Golf ordentlich Schrammen abbekommt.

