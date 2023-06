Essen-Freisenbruch/Bochum. Die Freiwillige Feuerwehr Horst-Eiberg unterstützt ihren an Leukämie erkrankten stellvertretenden Leiter. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Mehr als 20 Ehrenamtliche zählt die Freiwillige Feuerwehr Horst-Eiberg und sie alle haben mit ihrem stellvertretenden Einheitsführer gebangt. Nun hat Michael Wagner die so dringend benötigte Knochenmarkspende erhalten, die sein Leben retten soll. Ein zweites Mal.

Als die Nachricht auch die Kameraden und Kameradinnen in Eiberg erreichte, wo die Freiwillige Feuerwehr ihre Wache am Schultenweg hat, war der Schock groß. Der Krebs war bei Michael Wagner zurück, nachdem der Familienvater bereits vor fünf Jahren die Diagnose Leukämie erhalten hatte.

Hunderte haben sichtypisieren lassen

Damals fand sich ein Knochenmarkspender und das Leben ging für Michael Wagner weiter: als Familienvater, in seinem Job als Schornsteinfeger-Meister und auch in dem Ehrenamt, bei dem er anderen Menschen hilft – und das gleich in zwei Einheiten. Denn der 54-Jährige ist nicht nur stellvertretender Leiter der Freiwilligen in Horst-Eiberg, er leitet auch die Freiwillige Feuerwehr Eppendorf-Höntrop in Bochum.

Die freiwillige Feuerwehr in Horst-Eiberg mit ihrem Leiter René Schubert (erste Reihe, 3. v. li.) und seinem Stellvertreter Michael Wagner (4. v. li.). Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

So waren Betroffenheit wie auch Hilfsbereitschaft in Essen und Bochum bei den Ehrenamtlichen groß, als die traurige Nachricht bei ihnen ankam. Im April gab es dann einen großen Aufruf zur Typisierung für eine Knochenmarkspende, organisiert von DKMS und Feuerwehr. Während Michael Wagner im Krankenhaus lag, ließen sich Hunderte typisieren – darunter zwei potenzielle Spender.

Die Stammzellenübertragung erfolgte nun vergangene Woche im Knappschaftskrankenhaus in Bochum-Langendreer. „Wir alle hoffen und drücken die Daumen, dass alles gut geht und sein Körper die Spende annimmt“, erklärt Niko Halwer, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf-Höntrop. Dessen Einheit hat viel organisiert und dazu beigetragen, um einen passenden Spender für Wagner finden zu können.

Ein großes Banner für den erkrankten Feuerwehrchef Michael Wagner hängt zudem am Feuerwehr-Gerätehaus in Bochum: „Michael, du schaffst es!“ Auch seine Ehefrau stand dort zuletzt beim Feuerwehrfest am Kuchenstand: „Als Dankeschön an alle, die so toll mitgeholfen haben“, sagt Niko Halwer. Das gilt ebenso für die Eiberger Einsatzkräfte, die die Typisierungsaktion und Suche nach einem Spender von dem Augenblick unterstützt haben, als sie vom erneuten Schicksalsschlag ihres stellvertretenden Leiters erfahren haben.

Ein früheres Bild zeigt Michael Wagner (Mitte), der stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Horst-Eiberg und Leiter der Einheit in Wattenscheid-Eppendorf/Höntrop ist, hier mit seinen Kameraden Niko Halwer (li.) und Dirk Patz. Foto: Archiv / Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Horst-Eiberg Die Freiwillige Feuerwehr Horst wurde 1901 gegründet, 1911 die in Eiberg. 1932 wurden beide Einheiten per Beschluss der Regierung zusammengelegt. Auch in Freisenbruch hat es eine Freiwillige Feuerwehr gegeben, die allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgebaut worden ist. Untergebracht ist Löschgruppe im ehemaligen Schulpavillon am Schultenweg, der kernsaniert worden ist. Das Löschgruppenfahrzeug befindet sich in der angebauten Halle. Die Aktiven rücken jährlich in der Regel bis zu 60 Mal aus, zudem engagieren sie sich auch im sozialen Bereich in ihren Stadtteilen, etwa Stadtteil- oder Schulfeste zählen dazu. Zu der Löschgruppe zählt auch die Ehrenabteilung mit passiven Mitgliedern und die Jugendgruppe. Kontakt und Info: jugendfeuerwehr@ff-horst-eiberg.de

Mit ihnen ist er bis zuletzt ausgerückt, denn die Freiwilligen werden bei Einsätzen wie Bränden, Unfällen oder Sturmfolgen von der Hauptwache an der Eisernen Hand wochentags zwischen 17 und 6 Uhr alarmiert, an Wochenenden und Feiertagen sind sie rund um die Uhr einsatzbereit, wenn jemand in Not ist. In Essen unterstützen insgesamt mehr als 500 freiwillige Feuerwehrleute die Berufsfeuerwehr. Für Bürger ist kein Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen erkennbar.

Mit Leib und Seele bei derFreiwilligen Feuerwehr

Für Michael Wagner war dies stets eine Aufgabe, die er mit Leib und Seele übernahm, so beschreiben ihn die Kameraden und Kameradinnen der Horst-Eiberger Löschgruppe. Sie alle wünschen ihm weiterhin das Beste und rasche Genesung.

Michael Wagner selbst setzt dabei auch auf das sprichwörtliche Glück seiner Zunft. „Ich habe jetzt nur diese eine Chance. Und im nächsten Jahr bin ich dann auch beim Feuerwehrfest wieder dabei.“ Erst kürzlich sagte der selbstständige Schornsteinfeger-Meister der Redaktion: „Ich will meinen 55. Geburtstag am 27. Juli erleben.“

Wer sich für eine Knochenmarkspende registrieren lassen möchte, erhält Infos auf auf www.dkms.de.

