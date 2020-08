Lesung im Grugabad: ein Nachmittag für die ganze Familie

„Freibad. Ein ganzer Sommer unter dem Himmel“ – so heißt eine Geschichte, die auch im Grugabad spielen könnte. Nun kommt der Autor zur Lesung in Essens größtes Freibad.

Essen. Zur Lesung unter freiem Himmel laden die Grugabad-Freunde am Samstag (30.8.) in Essens größtes Freibad. Ein Nachmittag für die ganze Familie.

Eine Hommage an das Grugabad im Grugabad in Essen: Am Samstag, 29. August, um 15 Uhr lesen dort der Autor Will Gmehling und die Schauspielerin Katja Heinrich. „Das ist Heimat! Das ist Schönheit!“ ist der Lese-Nachmittag für die ganze Familie überschrieben, den die Grugabad-Freunde organisiert haben.

Der Verein, der sich für Erhalt und die Sanierung des denkmalwürdigen Bades einsetzt, hat nach persönlichen Geschichten und Anekdoten seiner Mitglieder und der Badegäste gefragt. Das Ergebnis sei „eine wundervolle Hommage an das Grugabad“, aus der die Schauspielerin Katja Heinrich die schönsten, lustigsten und anrührendsten Texte vortragen werde.

Geschichte über das Freibad und das Abenteuer Leben

Außerdem kommt der Bremer Autor Will Gmehling und liest aus seinem für den Jugendliteraturpreis 2020 nominierten Kinderbuch „Freibad. Ein ganzer Sommer unter dem Himmel“ vor. Die drei Kinder der Bukowskis verbringen den ganzen Sommer in ihrem Lieblingsfreibad, bei jedem Wetter. Die Veranstalter versprechen eine wunderbar leicht erzählte Geschichte über das Abenteuer Leben – eine Geschichte, die auch im Grugabad spielen könnte.

Für Badegäste ist die Teilnahme kostenlos, wer ausschließlich zur Lesung kommt, zahlt den regulären Badeintrittspreis (4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro). Spenden für den Verein der Grugabad-Freunde sind willkommen. Es gelten die Regeln der Corona-Schutzverordnung NRW. Das Mitbringen von Decken, Kissen oder Klappstühlen ist erlaubt. Wer noch eine Bad-Anekdote beisteuern möchte, mailt an: info@grugabad-freunde.de