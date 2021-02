Die Polizei hat die Identität des toten Mannes geklärt, dessen Leiche am Dienstag gefunden wurde.

Polizei Leiche am Bahngleis: Identität des Verstorbenen geklärt

Essen. Polizei klärt Identität des toten Mannes, der am Dienstag in Kray an Bahngleisen gefunden wurde.

Die Polizei hat mittlerweile die Identität des Mannes klären können, dessen Leiche am Dienstagmorgen an Bahngleisen an der Schönscheidtstraße (Kray) gefunden wurde. Wie berichtet, war der leblose Körper unter einer Brücke gefunden worden.

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, ist mittlerweile klar, wer der Mann war - die Angehörigen sind verständigt. Ein Verbrechen oder eine so genannte „Fremdeinwirkung“, so die Polizei, könne weiterhin ausgeschlossen werden.