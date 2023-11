Lehrer an Essener Schule mit Reizgas attackiert und verletzt

Ein Lehrer ist in einem Klassenraum des Robert-Schmidt-Berufskollegs in Essen-Huttrop mit Pfefferspray attackiert worden.

Essen. Nach einem offenbar gezielten Angriff in einem Klassenraum des Robert-Schmidt-Berufskollegs in Huttrop sucht die Polizei nach einem jungen Mann.

Es war ein gezielter und geplanter Angriff: Ein Unbekannter hat einen Lehrer eines Berufskollegs in Essen-Huttrop in einem Klassenraum mit Reizgas vermutlich attackiert. Danach flüchtete der Täter in einem Audi, dessen Fahrer vor der Schule auf ihn wartete. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise, um den Angreifer überführen zu können.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte sich der Lehrer am 9. November nach einer Unterrichtsstunde alleine in einem Klassenraum der Schule an der Robert-Schmidt-Straße aufgehalten, als gegen 11.30 Uhr ein junger Mann eintrat, ihn mit Namen ansprach und ihm den Reizstoff ins Gesicht sprühte. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um Pfefferspray gehandelt haben.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte aus dem Gebäude, lief über die Moltkestraße und stieg auf der Beifahrerseite in den schwarzen Audi. In dem Auto wartete offensichtlich bereits ein Fahrer auf den jungen Mann. Der Wagen entfernte sich in Richtung Richard-Wagner-Straße.

Nach Zeugenaussagen soll der Angreifer zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und 17 bis 18 Jahre alt sein. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Er trug einen orangefarbenen Schlüsselanhänger um den Hals.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen melden.

